Dolar gece yarısı sert yükselişle 5,70’i gördü
Enflasyon verilerinin açıklanması öncesi gece yarısında dolar ve avroda sert yükselişler yaşandı.
Fotoğraf: Metin Aktaş/AA
Gün içerisinde açıklanacak enflasyon verileri öncesi döviz kurunda ani artış yaşandı.
2019’un ilk işlem gününe 5,30 seviyesinde başlayan dolar gece yarısından sonra sert yükselişle 5,70’i gördü. Güne 6,09 seviyesinden başlayan avro/TL ise 6,43’e kadar yükseldi.
Aralık ayının enflasyon verileri bugün açıklanacak. Kasım ayında yüzde 21.62 olan yıllık enflasyonun yüzde 20.60, aylık bazda ise yüzde 1.44 düşen TÜFE’nin eksi 0.78 olması bekleniyor. (EKONOMİ SERVİSİ)
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