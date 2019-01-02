İran yargısından Instagram'a erişim engeli kararı

İran yargısı, sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirme kararı alındığını duyurdu. İran Başsavcı Yardımcısı Cevad Cavidniya, yargının Instagram'a erişim engeli kararı aldığını ancak henüz uygulanmadığını söyledi.

Siber Alem Yüksek Konseyi'nin yönetmeliğine göre, ülkede Instagram için tahsis edilen internet trafik hacminin aşıldığını ve Instagram'ın ülkede faaliyet göstermesi için hükümet tarafından verilmesi gereken izinlerin çıkarılmadığını söyleyen Başsavcı Yardımcısı Cavidniya, "Şu anda bu platforma erişim engeli getirmek için gerekli yargı kararı var. Siber Alem Yüksek Konseyi'nin çoğunluğunun görüşü de bu platformun kapatılması yönünde" dedi.

AA'nın haberine göre Cavidniya, "Konsey yönetmeliğine riayet edilmediği için yargı tek taraflı adım atabilir ancak bu alanda ortak bir anlayışın oluşmasını bekliyoruz. Beklemenin faydası olmadığını gördüğümüzde İran Başsavcılığı gerekli adımı atacaktır" ifadesini kullandı.

İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı Cehromi de gazetecilerin konuyla ilgili soruları üzerine "Instagram'a erişim engeli getirilmesi, halkın yaşamını ve suç oranının azaltılmasını nasıl etkileyecek topluma açıklanmalıdır. Halk, Instagram'ın yasaklanmasının sonrasında ne olacağını bilmeli" dedi.

FACEBOOK, TWITTER VE TELEGRAM KULLANIMI YASAK

İran'da Facebook, Twitter, gibi sosyal paylaşım sitelerinin kullanımı yasak. Aralık 2017'de ekonomik taleplerle başlayan ve yayılan rejim karşıtı eylemler sonrası nisan ayında da Telegram kapatılmıştı. İranlı kullanıcılar VPN kullanarak uygulamalara erişim sağlayabiliyor.

Ülkede internet kullanıcılarının yüzde 55'le en çok kullandıkları Telegram'ın ardından yüzde 23'le Instagram daha sonra Twitter geliyor.



Twitter ülkede yasak olmasına rağmen İran lideri Ali Hamaney, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif başta olmak üzere devletin üst düzey isimleri tarafından aktif olarak kullanılıyor. (HABER MERKEZİ)