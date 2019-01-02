Bloomberg: Türkiye'ye gelen ABD heyeti Gülen'in iadesini görüşecek

Bloomberg haber ajansı, yarın Türkiye'ye gelecek ABD heyetinin, Fethullah Gülen'in iadesi talebi ile ilgili görüşmeler yapacağını bildirdi.

Ajans, 2 Türk yetkiliye dayandırdığı haberde, heyetin Perşembe ve Cuma günleri Ankara'da Adalet, Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarında görüşmeler yapacağını yazdı.

BBC Türkçe'ye konuşan Adalet Bakanlığından bir yetkili de haberi doğruladı.

Yetkili, heyetin temaslarında sadece Gülen'in iadesinin ele alınmayacağını, esas olarak "Türkiye'deki FETÖ davalarıyla" ilgili görüşmeler yapılacağını söyledi. (HABER MERKEZİ)