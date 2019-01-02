Engelli genç kadına istismara altı buçuk yıl hapis

Konya’da 21 yaşındaki Yusuf A. adlı garsona, çalıştığı kafenin tuvaletinde engelli genç kadına tacizde bulunduğu suçlamasıyla altı buçuk yıl hapis cezası verildi.

İddiaya göre Yusuf A. 6 Kasım 2017’de 19 yaşındaki yüzde 50 zihinsel engelli A.H’yi taciz etti. Yusuf A. hakkında Konya 15’inci Asliye Ceza Mahkemesinde ’basit cinsel saldırı’dan dava açıldı. Daha sonra gözaltına alınan Yusuf A, A.H’yi kafede birkaç kere gördüğünü, hiçbir şey yapmadığını iddia etti.

Emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Yusuf A, yaklaşık bir ay cezaevinde kaldıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Davanın son duruşmasında sanık suçlamaları yine kabul etmedi. A.H’nin babası ise sanığın cezalandırılmasını isteyerek karşı tarafın uzlaşmak istediğini, ”Şikayeti geri alın” dediklerini ancak kabul etmediklerini söyledi.

Mahkeme, Yusuf A’nın A.H’nin engelli olduğunu bildiğini ya da geç fark ettiğini, bu durumdan faydalandığını ve kısa sürede iki kere cinsel saldırıda bulunduğunu kaydetti. Sanığa ’Basit cinsel saldırı’dan altı buçuk yıl hapis cezası verildi. (Konya/DHA)