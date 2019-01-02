Bakana göre 100 bin öğrenci açıkta ama Erdoğan 'Yurt sorunu yok' diyor

CHP'li Başarır, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'nun yurtlara başvuran 403 bin öğrenciden sadece 304 bin öğrencinin yerleştiği açıklamasını hatırlatarak “Cumhurbaşkanı diğer konularda olduğu gibi yurt konusunda da halkı yanıltıyor” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ankara belediye başkan adayları tanıtım toplantısında dile getirdiği, “Bay Kemal ne diyor? 'Yurt yok' diyor, 'öğrencilerin kalacağı.' Türkiye'de ne kadar yurt ne kadar yatak kapasitesi var, haberi yok. Çünkü kılavuzu karga, sıkıntı burada" sözlerini eleştirdi. Başarır, daha önce Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na konu ile ilgili soru önergesi 3 Aralık 2018 tarihinde yanıt verdiğini hatırlatarak Kasapoğlu'nun yurtlara 403 bin 276 öğrencinin başvuru yaptığı ancak bu öğrencilerin 304 bin 444’ü yerleşebildiğinin söylendiğini vurguladı. “Türkiye’de ne kadar öğrenci yurdu olduğundan, ne kadar yatak kapasitesi olduğundan kimin haberinin olmadığı somut bir biçimde ortadadır” diyen Başarır, Gençlik ve Spor Bakanı'nın 100 bin öğrencinin yetersiz kapasite nedeniyle açıkta kaldığını söylemesine rağmen Cumhurbaşkanın diğer konularda olduğu gibi yurt konusunda da halkı kandırdığını ifade etti. (Ankara/EVRENSEL)