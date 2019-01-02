Mali’de silahlı bir grup sivillere saldırdı: 37 ölü

Mali'de bugün meydana gelen olayda, silahlı bir grup 37 sivili katletti.

Sputnik'in aktardığına göre; hükümetten tarafından yapılan açıklamada, geleneksel Donzo avcısı kılığına giren silahlı saldırganların, Mopti kasabasının merkezindeki Koulogon köyüne baskın düzenlediğini ve kurbanlardan bazılarının çocuk olduğunu belirtildi.

'FUNİLER'İN YAŞADIĞI BÖLGE HEDEF ALINDI'

Saldırının gerçekleştiği kasabaya en yakın yerleşim bölgesi olan Bankass'ın valisi Moulage Guindo, saldırının yeni yılın ilk ezanı okunduğu sırasında gerçekleştiğini ve Koulogon köyünün Fulanilerin yaşadığı bölgenin hedef alındığı aktardı. (HABER MERKEZİ)