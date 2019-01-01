Netflix, Suudi Arabistan'ın isteği üzerine bir programı kaldırdı

Online dizi ve film izleme platformu Netflix, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Yemen'de devam eden savaşı konu edinen "Patriot Act with Hasan Minhaj" (Hasan Minhaj ile Vatanseverlik Yasası) isimli programı Suudi Arabistan'dan gelen istek üzerine kaldırdığını açıkladı.

Program, ikinci bölümünde Kaşıkçı cinayeti sonrasından Suudi Arabistan'ı konu alıyordu.

'MUHAMMED BİN SELMAN DÖNEMİNİN EN BÜYÜK TRAJEDİSİ'

Programın sunucusu Hasan Minhaj bölüme, "Şimdi Suudi Arabistan ile olan ilişkimizi yeniden değerlendirmek için iyi bir zaman olabilir. Bunu bir Müslüman ve bir Amerikan olarak söylüyorum" ifadeleriyle başlıyor ve Yemen'deki savaşı 'Muhammed bin Selman döneminin en büyük trajedisi' olarak değerlendiriyordu. (HABER MERKEZİ)