Eşinin Twitter paylaşımı gerekçe gösterilip pasaportuna el konuldu

Eylem NAZLIER

İstanbul

Avusturya’nın Viyana şehrinde yaşayan Rahime Kılıç Baykal’ın, 13 Ağustos’ta ailesini ziyaret için geldiği Türkiye’de eşinin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçe gösterilerek pasaportuna el konuldu. İstanbul Atatürk Havalimanında pasaportuna el konulan Baykal, 18 aylık çocuğu ve karnındaki bebeğiyle 5 aydır ailesinin yanında yaşıyor. Eşinin Twitter hesabından yaptığı paylaşımlardan dolayı pasaportunun iptal edildiğini söyleyen Baykal, “Eşim Twitter da örgüt propagandası yaptığı iddiası ile Emniyet Genel Müdürlüğüne ihbar edilmiş. Ama eşimin Twitter hesabı yok, o hesap eşimin değil. Eşimin okuma yazması bile yok. 18 aylık bir çocuğum var. 7 aylık hamileyim. 5 aydır Türkiye’de rehin tutuluyorum. Benim bir suçum yok. Mağdur durumdayım” diyor. Ailenin avukatı Mehmet Alagöz ise, “Hiçbir işlem yapmadan, soruşturma yapmadan, ülke adına faaliyeti olup olmadığını incelemeden sadece eşi hakkında bir soruşturma geçiyor diye pasaporta el konulması hukuka aykırı” dedi.

‘EŞİMİN TWİTTER HESABI YOK’

İstanbul Atatürk Havalimanında pasaportuna el konulduğunu aktaran Rahime Kılıç Baykal yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Gaziantep’te yaşayan ailemin yanına gidecektim. Pasaport kontrolüne yönlendirildim. Orada iki polis memuru beni aldı. ‘Nereden geliyorsun? Nereye gidiyorsun? Eşin ne iş yapıyorsun? Ailen Gaziantep’te mi oturuyor?’gibi kişisel sorular sordular. Rutin bir uygulama olduğunu düşündüm. Daha sonra bana ‘pasaport zayi’ denildi. Bir dilekçe imzalatarak elime verdiler.”

Ne olduğunu anlamadığını söyleyen Baykal, bir buçuk yaşında oğlu ve karnındaki bebeğiyle, Gaziantep’te yaşayan ailesinin yanına gittiğini söyledi. Baykal, daha sonra avukatı aracılığıyla pasaportunun Gaziantep Emniyet Müdürlüğü tarafından değil de Giresun Nüfus Müdürlüğü tarafından iptal edildiğini öğrendi. Baykal, “Avukatım Giresun Nüfus Müdürlüğüne ve Savcılığa gitti. Öğrendiğim kadarıyla eşimin Twitter da örgüt propagandası yaptığı iddiası ile Emniyet Genel Müdürlüğüne ihbar edilmiş. Ama eşimin Twitter hesabı yok, eşimin okuma yazması bile yok. O hesap eşimin değil. Ben dosyayı okuduğumda inanamadım. Eşim suçsuzdur böyle bir şey yapabileceğine ihtimal bile vermiyorum. Sabah işine gider, akşam evinde olan bir adam. İfade vermeye de gelir ama korkutmuşlar. Gelmekte tereddüt ediyor” diye konuştu.

‘BENİ NEDEN ALIKOYUYORLAR?’

Kendi adına herhangi bir soruşturma, dava olup olmadığını avukatının araştırdığını aktaran Baykal, “Benim adıma herhangi bir şey yok. Ama buna rağmen pasaportumu vermediler. Suç şahsidir. Beni neden alıkoyuyorlar? Beş aydır buradayım doğumuma 2 ay kaldı. Bir kız çocuğu bekliyorum. Kendime ait bir hayatım yok. Burada rehin kaldım. Ailemin yanındayım, geçim sıkıntısı çekiyoruz. Benim babam iki öğrenci okutuyor. Onlara mı baksın bize mi baksın. Eşimin de elinde bir şey kalmadı” diyerek yaşadığı mağduriyeti aktardı.

Ailenin avukatı Mehmet Alagöz, “Görüşmelerde müvekkilimle ilgili bir dosya olmadığını, eşinin bir soruşturma dosyasından dolayı pasaportun iptal edildiğini söylediler. Terör dosyalarında soruşturma geçiren kişilerin eşlerinin pasaportuna kendisinin sakıncalı görülmesi halinde, el konulabiliniyor” dedi.

‘MÜVEKKİLİMİZ HAKKINDA TEK BİR İNCELEME YOK’

Pasaportu iptal etmenin yasal dayanağını ise Av. Alagöz şu sözlerle aktardı: “Birincisi eşiniz terör şüphelisi olacak. İkincisi sizin giriş çıkışlarınız sakıncalı olacak. Bu sakıncayla ilgili hiçbir çalışma yapılmamış müdürlük tarafından. ‘Var mı eliniz de böyle bir bilgi’ dedik. ‘Yok’ dediler. Müvekkilimiz hakkında tek bir inceleme yok. Biz de Ordu İdare Mahkemesinde iptal davası açtık. İptal davası devam ediyor. Eşinin bir Twitter paylaşımından dolayı, Giresun’da örgüt propaganda dosyası var. Nüfus müdürlüğüne müracaatta bulunduk, inceleme yapılmamış. Eşi Türkiye’ye gelip ifade verse her şey kalkıyor. Eğer ifade vermezse ‘biz pasaportu vermeyiz’ deniliyor. Bizim iddiamızsa yasal olarak ‘evet böyle bir hakkınız var’ diyoruz. Ama bu hakkı kullanabilmeniz için Rahime Hanım hakkında soruşturma yapmanız gerekiyor şayet örgütsel bağını, ülke aleyhine faaliyetini tespit ederseniz ancak bu pasaporta el koyabilirsiniz. Siz kafadan matematiksel işlem yaparmış gibi hiçbir işlem yapmadan, soruşturma yapmadan ülke adına faaliyeti olup olmadığını incelemeden sadece eşi hakkında bir soruşturma geçiyor diye pasaporta el koyamazsınız, iddiamız buna dayanıyor.”