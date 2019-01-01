Kanser tedavisi gören Ayla, yaşama tutunamadı
Zonguldak'ta grip şüphesiyle gittiği hastanede kanser olduğunu öğrenen 20 yaşındaki Ayla Serap Çile, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
Fotoğraf: DHA
Zonguldak'ta 2 yıl önce grip şüphesiyle gittiği hastanede rabdomiyosarkom kanseri olduğunu öğrenen 20 yaşındaki Ayla Serap Çile, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
DHA'da yer alan habere göre, Ayla Serap Çile 2 yıl önce evde rahatsızlanması üzerine babası Serkan Çile tarafından grip şüphesiyle hastaneye götürüldü. Yapılan kontrollerinde genç kızın kaslardan kaynaklanan kanser türü olan rabdomiyosarkom adı verilen kanser hastalığına yakalandığı tespit edildi. Hastalığı 4'üncü evresinde ortaya çıkan Ayla Serap Çile'nin tedavisine hemen başlandı. Garsonluk yapan baba Serkan Çile, kızını yaşatmak için İstanbul'a taşındı. Ayla Serap Çile'nin geçen yıllarda hastalığı ilerledi. İstanbul'da özel hastanede tedavi gören genç kız, 31 Aralık'ta akşam saatlerinde hayatını kaybetti.
Ayla Serap Çile'nin cenazesi, Zonguldak'ın Kozlu ilçesine bağlı Taşbaca Mahallesi'nde bulunan Askeritepe Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi. (HABER MERKEZİ)