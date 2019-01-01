Esnaf krediyle ayakta duruyor: 2018’de 16 milyar lira kredi kullanıldı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri aracılığıyla kredi kullanan esnafların durumunu, Ticaret Bakanlığına yönelttiği soru önergesiyle Meclis gündemine getirdi. Gürer, önergesinde, “Esnaf Kredi Kooperatifleri halen esnaflara kredi vermekte midir? Ağustos ve Eylül 2018 aylarında kaç esnafa kredi verilmiştir? Toplam kredi tutarı nedir? Aynı dönemlerde 2017 yılında verilen kredi tutarı nedir? Halen kredi talebinde bulunup kredi bekleyen esnaf sayısı kaçtır?” şeklindeki soruların yanıtlanmasını istedi.

Ömer Fethi Gürer’in önergesini yanıtlayan Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, esnaf ve sanatkârlara ESKKK kefaletiyle Halk bankasından Hazine Faiz Destekli Kredi kullandırılmasına devam edildiğini belirtti.

2018 yılının ağustos ayında 14.242, Eylül ayında ise 14.654 esnaf ve sanatkâra Halk bankasınca ESKKK kefaletiyle Hazine Faiz destekli kredi kullandırıldığını açıklayan Bakan Ruhsar Pekcan, “2017 yılı içerisinde kullandırılan kredi miktarı 13 milyar TL iken; 2018 yılında yeni kredi miktarı ise 16 milyar TL’ye ulaşmıştır” dedi.

Bakan Pekcan, “ESKKK’lerin kefalet limitleri dâhilinde başvuru yapan esnaf ve sanatkârlara Türkiye Halk Bankası A.Ş. tarafından kredi kullandırımı devam etmekte olup, esnaf ve sanatkârımız aynı faiz destekli kredilerden ESKKK kefaleti olmadan doğrudan Halk bankasına başvuru yaparak da yararlanmaktadırlar” açıklamasında bulundu.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer ise esnaf ve sanatkârların artan enflasyon ve döviz kurlarındaki dalgalanmanın yanı sıra, yüksek kira ve vergi oranları nedeniyle iş yapamaz duruma geldiğini söyledi. Gürer, “Esnaf vergi ve prim ödemede de ciddi mağduriyet yaşıyor. AVM’ler ile tükenen mahalle esnafından sonra her alanda esnaf ciddi sorunlarla mücadele ediyor. Alım gücü daralması esnafı iş yapamaz hale getirdi. İş yerleri kapanıyor” dedi. Gürer esnaf ve sanatkârın krediyle ayakta durmaya çalıştığını da sözlerine ekledi. (EKONOMİ SERVİSİ)