31 Aralık 2018 19:26Son Düzenlenme Tarihi: 31 Aralık 2018 19:29
YHT seferleri Eryaman YHT Garı'ndan yapılacak
Başkentteki YHT seferlerinin, altyapı çalışmaları nedeniyle 2 Ocak-1 Şubat tarihleri arasında Eryaman YHT Garı'ndan gerçekleştirileceği bildirildi.
Fotoğraf: DHA
TCDD Taşımacılık AŞ'den yapılan açıklamaya göre, YHT seferleri, altyapı çalışmaları dolayısıyla 2 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Ankara'ya geliş-gidişlerde Eryaman YHT Garı'ndan gerçekleştirilecek.
Daha önce 2-13 Ocak tarihleri için bilet alan yolcuların, Ankara YHT Garı ile Eryaman YHT Garı arasındaki karşılıklı seyahatleri, TCDD Taşımacılık AŞ tarafından temin edilecek otobüslerle sağlanacak.
Ayrıca aynı dönemde Kayaş'tan Sincan yönüne ve Sincan'dan Kayaş yönüne son Başkentray treni, karşılıklı olarak saat 19.45'de hareket edecek. (AA)