31 Aralık 2018 15:58
İngiltere’de mülteci ‘alarmı’
İngiltere’nin doğu kıyısına 6 İranlı mültecinin botla ulaşması üzerine İçişleri Bakanı Sajid Javid, Noel tatilini yarıda keserek işbaşı yaptı.
Arşiv (Fotoğraf: DHA)
İngiltere’nin doğu kıyısındaki Kingsdown’da bir plajda dün sabah bulunan İran uyruklu 6 mültecinin ülkeye botla ulaştığı bildirildi. İranlı mültecilerle birlikte kasım ayından bu yana Manş Denizi’ni geçerek İngiltere’ye ulaşmaya çalışanların sayısı 220’yi buldu. İngiltere’ye ulaşan mültecilerin çoğunluğunu İran ve Suriye vatandaşlarının oluşturduğu belirtiliyor. İngiliz basınında yer alan haberlerde, Fransa’da insan kaçakçılarının İngiltere’nin Avrupa Birliğinden ayrılmasının (Brexit) ardından sınır kontrollerinin sıkılaşacağını öne sürerek mültecileri Manş Denizi’ni geçmeye ikna etmeye çalıştıkları ileri sürüldü. (AA)