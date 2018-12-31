Ankara Barosu: YSK tutukluların seçme hakkını ortadan kaldırıyor

Ankara Barosu tarafından yapılan açıklamada Yüksek Seçim Kurulunun tutuklu ve hükümlülerin seçme hakkını kısıtlayan kararına tepki gösterildi. Baronun açıklamasında, “Bu karar tek bir idari işlemle Anayasal ve en temel insan haklarının nasıl ortadan kaldıralacağının delilidir” denildi.

Ankara Barosu, tutuklu ve taksirli suçlardan hüküm giyen seçmenlerin oy kullanma haklarına kısıtlama getiren YSK kararına dairinternet sitesinden bir açıklama yayımladı. YSK’nın 1134 sayılı kararı ile tutuklu ve taksirli suçlardan hüküm giyenlerin kayıtlı oldukları seçim çevresinde ve o seçim türlerinde oy kullanabileceğine karar verildiğini hatırlatan açıklamada, söz konusu kararın taksirli suçlardan hüküm giyenler ile tutuklu seçmenlerin, kayıtlı oldukları adres ile bulundukları ceza infaz kurumunun farklı olması halinde hiçbir seçim türü için oy kullanamayacakları anlamına geldiği söylendi.

Kararın anayasa tarafında güvence atına alınan seçme hakkının özüne açık bir müdahale olduğunu belirten Ankara Barosu, YSK’nın aldığı kararla Anayasa’yı yok saydığını ifade etti. Seçme hakkının idari sınırlamalar ile ortadan kaldırılamayacağını belirtildiği açıklamada, “Türkiye Hukuk Tarihinde bu karar, tek bir idari işlemle; hukuk devletinin, Anayasal ve en temel insan haklarının, demokrasinin ve insan onurunun en büyük güvencesi masumiyet karinesinin nasıl ortadan kaldırılabileceğinin Resmi Gazete’de yayımlanmış delilidir” denildi. (Ankara/EVRENSEL)