Bursa'da işçi cinayeti, Kilis'te iş kazası: 2 ölü, 1 yaralı

Kilis'te inşaatta beton dökümü sırasında dengesini kaybederek ikinci kattan kaldırıma düşen işçi yaralandı. Bursa'da ise Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde çatılardan düşen 2 işçi yaşamını yitirdi.

DHA'nın haberine göre olay Şıh Mehmet Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat halindeki binanın ikinci katında beton dökümü sırasında, adı öğrenilemeyen işçi, dengesini kaybederek kaldırıma düştü. Diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralanan işçi, ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'DA 2 İŞÇİ ÖLDÜ

AA'da yer alan habere göre, Bursa'nın Nilüfer ve Osmangazi ilçelerinde çatılardan düşen 2 işçi yaşamını yitirdi.

Nilüfer ilçesi Kızılcıklı Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın çatısını onaran 45 yaşındaki Yaşar Yılmaz, dengesini kaybederek zemine düştü. Yılmaz'ın yerde hareketsiz yattığını gören diğer işçiler, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde de inşaat halindeki bir iş yerinin çatısında çalışan 40 yaşındaki Cumali Yorulmaz, üzerine bastığı alüminyum panelin kırılması sonucu zemine düştü. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yorulmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı. (HABER MERKEZİ)