Filipinler'de AVM'de patlama: 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı

Filipinler'in güneyinde bir alışveriş merkezinde bombalı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Patlama Mindanao adası üzerindeki Cotabato şehrinde meydana geldi.

Filipinler Ordusundan Tümgeneral Cirilito Sobejana, Cotabato şehrindeki "South Seas" alışveriş merkezinin girişinde bomba patladığını belirtti. Sobejana, 2 kişinin hayatını kaybettiği patlamada 21 kişinin de yaralandığını bildirdi. Başka yerel kaynaklar ise 23 kişinin yaralandığını, yaralılarının tedavi için hastanlere götürüldüğünü aktardı.

Yetkililerin, bölgedeki başka bir bombayı imha ettiğini aktaran Sobejana, uzaktan kumandayla patlatıldığı sanılan bombayla ilgili inceleme başlatıldığını ifade etti.

Cotabato Belediye Başkanı Frances Cynthia Guiani-Sayadi, patlamaya "insanlığa karşı bir eylem" dedi. Yeni yıldan bir gün önce gerçekleşen eylemi şiddetle kınayan belediye başkanı, "Bu sadece başka bir terör eylemi değil, insanlığa karşı bir eylemdir. Bu neşe üretilen zamanda böyle bir kötülüğün varlığını anlayamıyorum. Birkaç masum insanın hayatını kaybetti ve bir düzine insanı yaraladı" açıklaması yaptı.

Emniyet güçleri, patlamanın arkasında terör örgütü IŞİD ile bağlantılı yerel örgütlerin olabileceğinden şüpheleniyor. (DIŞ HABERLER)