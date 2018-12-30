Muhammed Yücel'in ölümünün ardından TFF amatör maçları iptal etti

Türkiye Futbol Federasyonu, "artan şiddet ve yaşanılan üzücü olaylar" gerekçesiyle 4, 5 ve 6 Ocak tarihlerinde Türkiye genelinde yapılacak tüm amatör müsabakaların oynanmayacağını duyurdu.

TFF'den yapılan açıklamada, "Son zamanlarda amatör futbol karşılaşmalarında artan şiddet ve yaşanılan üzücü olaylar nedeniyle, bu hafta 4, 5 ve 6 Ocak 2019 tarihlerinde Türkiye genelinde yapılacak tüm amatör müsabakalar, TFF Amatör İşler Kurulunun aldığı karar ile oynanmayacak." denildi.

9 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Süper Amatör Lig 6. Grup'ta Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor arasında (30 Aralık) oynanacak maç öncesi çıkan kavgada Küçükköy taraftarı 17 yaşındaki Muhammed Yücel bıçaklanarak, hayatını kaybetti. Yücel'in öldürülmesine ilişkin 9 şüpheli gözaltına alındı.

Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Bayrampaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli C.Z ve Yücel'i darp ettikleri belirlenen M.B, A.K, N.A, S.B, S.K ile yaşı küçük B.H, K.S.Ö ve E.S'yi gözaltına aldı.

YILDIRIM BOSNA SPOR KLÜBÜ LİGDEN ÇEKİLDİ

Muhammed Yücel’in ölümünün ardından Yıldırım Bosna Spor Kulübü ligden çekildiğini açıkladı. Yıldırım Bosna Spor Kulübü’nün yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Son yaşanan olaylarda 17 yaşındaki Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel evladımız hayatını kaybetmiş, bu gelişme yüreğimize tarifsiz bir acı bırakmıştır. Hiçbir şey bir evladımızın hayatından daha değerleri olamaz. Biz Türk sporunun 60 yıllık çınarı Yıldırım Bosna olarak, bu şartlarda sportif mücadele etmeninin bir anlamı olmadığına kanaat getirdik. Bu nedenle futbola takımımızı şampiyonluğun en güçlü adayı olduğumuz şu durumda ligden çekiyoruz. Bu sezon ligde kalan maçlara çıkmayacağız. Bu kararımızın Türk sporunun geleceği ve içinde bulunduğumuz futbol terörü illetinin son bulması adına hayırlar getirmesini diliyoruz."

Bayrampaşa Stadı'nda oynanacak Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor karşılaşma öncesi, maça gelen Küçükköy taraftarları ile Yıldırım Bosnaspor'lular arasında tartışma çıkmıştı. Kavgada bıçaklanarak yaralanan Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. (HABER MERKEZİ)