Muhammed Yücel'in ölümüne dair 12 kişi adliyeye sevk edildi

Küçükköyspor ile Yıldırım Bosnaspor maçı öncesinde çıkan tartışmada Muhammed Yücel'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 12 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 30 Aralık 2018'de Bayrampaşa'daki statta kulüplerin oynayacağı maç öncesinde alana gelmeye çalışan Yücel'in rakip takımın taraftarlarıyla çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Olayda bıçağı kullandığı öne sürülen Can Z'nin emniyetteki sorgusunda susma hakkını kullandığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 9 şüpheli ile Bayrampaşa Çocuk Büro Amirliği'nde işlemleri tamamlanan yaşı küçük 3 şüpheli de Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi.

NE OLMUŞTU?

30 Aralık'ta Bayrampaşa Stadı'nda oynanacak Yıldırım Bosnaspor ve Küçükköyspor karşılaşma öncesi, maça gelen Küçükköy taraftarları ile Yıldırım Bosnaspor'lular arasında tartışma çıkmış, kavgada bıçaklanarak yaralanan Küçükköy taraftarı Muhammed Yücel tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Muhammed Yücel’in ölümünün ardından Yıldırım Bosna Spor Kulübü ligden çekildiğini duyurmuştu.

TFF AMATÖR MAÇLARIN OYNANMAYACAĞINI DUYURDU

Türkiye Futbol Federasyonu da "artan şiddet ve yaşanılan üzücü olaylar" gerekçesiyle 4, 5 ve 6 Ocak tarihlerinde Türkiye genelinde yapılacak tüm amatör müsabakaların oynanmayacağını duyurdu. (HABER MERKEZİ)