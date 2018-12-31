CMS’de ‘Etik Hat’ tehdidi: Sorunlarını bildiren işçiler işten atılıyor

Nuray ÖZTÜRK

İzmir

İzmir’de kurulu jant devi CMS’de sorunlar bitmiyor. Geçtiğimiz aylarda fabrikanın el değiştirmesiyle başlayan belirsizlik, işçilere hiçbir açıklama yapılmadığı için varlığını korurken, çeşitli bahanelerle işçiler hakkında sürekli tutanak tutulması, yaşanan duruşlar ve işten atmalar işçilerin kaygısını giderek artırıyor. Tüm bunların yanı sıra işçilerin sorun ve taleplerini çözmek üzere kurulduğu iddia edilen Etik Hat nedeniyle bazı işçiler sorunlarını dile getirdiği için işinden oluyor.

CMS’nin 3 Ocak tarihine kadar duruşa geçen Pınarbaşı havzasındaki tesisinde çalışan bir işçinin başına gelenler, Etik Hat’ın işçinin sorunlarını çözmek için değil, sorunu dile getirenin sesini kısmak ve işçileri birbirine kırdırmak amacıyla kurulduğunu gözler önüne seriyor. Yaklaşık 6 yıldır Pınarbaşı fabrikasında çalışan işçi, bir yıl önce lider operatör olarak görevlendirildiğini, tüm lider operatörlerin görevde yükselmeleri nedeniyle ücretlerinde artış olduğunu, bu durumun bordrolarına yansıdığını, ancak kendi ücretinde bir değişim olmadığı için son çare olarak başvurduğu Etik Hat’a şikayeti üzerine görevden alındığını belirtiyor. Yaşadığı hayal kırıklığını sosyal medya aracılığıyla dile getiren işçi, CMS’de işçiler arasında huzur kalmadığını belirtiyor. Ayrıca fabrikada işten atmalara gerekçe yaratmak için sürekli tutanak tutulduğunu ifade eden işçi, 7 ay önce kullanılması gereken güvenlik ekipmanları bahane edilerek tutanaklar tutulduğunu söylüyor.

‘AYNI İŞİ YAPIYORUZ’

Sosyal medyada tepkisini dile getiren işçi, “Maaş bordrosunda liderliğim görünmüyor. Yani maaşımda bir artış olmadı, fazladan bir sorumluluk verildi ve daha fazla çalışmam istendi. Aralık ayının başına kadar grup liderlerinden tutun da personel şefi bölüm müdürü, insan kaynakları bütün yetkililere bu durumu anlattım. Beklemem gerektiğini söyleyip geçiştirdiler. Diğer vardiyadaki lider operatör arkadaşlar, bu postabaşı parasını aylardır alıyorlar. Yaptığımız iş aynı, hız, performans, tecrübe konusunda hepimiz eşit durumdayız. Ben de şirketimizin bize tanımış olduğu bir hak olan Etik Hat’ı aradım bildirdim. Daha iki gün geçmeden görevden alındım ve vardiyamı değiştirdiler. Şu an duruştayız. Duruş bitimi hakkımı aramaya devam edeceğim. Kendimi kullanılmış gibi hissediyorum” dedi.

‘SENDİKACILAR İŞÇİYİ KORUMUYOR’

Türk Metal’in örgütlü olduğu CMS’de huzur kalmadığını dile getiren işçi, “Birçok arkadaşımızın sudan sebeplerle savunmaları alındı. 7 ay önce kullanmadığı iş güvenlik ekipmanları yüzünden şuan ihtar, uyarı alanlar oldu. Sendikacılar hiçbir işçiyi korumuyor. Yaptıkları tek şey kendilerine yakın olanları, eğitim adı altında Ankara’ya, Kıbrıs’a yollamak. Kendileri ise herkesten çok gidiyorlar. CMS’de artık çok çalışan, işinin hakkını veren değil, müdüre, sendikacıya yalakalık yapan bir yerlere geliyor” dedi.

Daha önce de benzer olayların yaşandığı CMS’de Etik Hat’ta şikayet nedeniyle bir işçinin işine son verilmiş, bazı işçilere ise baskı uygulanmıştı.

CMS’DE NELER OLUYOR?

Çiğli CMS’den bir işçi

Etik Hat isminde bir hat açılmış, bu hat üzerinden fabrikalardaki olumsuzluklar, haksızlıklar bildirilecek denmişti. Fakat ihbar yapanlar kimlikleri gizli bile olsa bir şekilde tespit edilip, ihbarın ertesi günü işten çıkarılmıştır. İhbarlar asılsız olsa neyse… Hani CMS bir güven müessesesi idi? Ayrıca etik hat sadece işçi için, mavi yaka için mi var?

Yönetim ekibi, idari işler gibi bölümler hakkında yapılan ihbarlar neden sümenaltı ediliyor. Kim üzerlerini kapatıyor?

Sendika temsilciliği neden bu olaylara sessiz kalıyor. Sadece yemeğin yağı, suyu, tuzu ve servis araçlarıyla göstermelik olarak ilgileniyorlar.

CMS de krizden etkilendi deniliyor. Sosyal medyadan görüyoruz ki içkili eğlence düzenlenip memuru, müdürü eğlendiriliyor. Sendika bunları görmüyor mu? Görüyorsa neden susuyor?

Fabrika satıldı deniyor, yeni patronlar gelip gezdi. Fakat bir açıklama yapılmadı. Bir an önce detaylı açıklama istiyoruz.