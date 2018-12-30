İzmir'de yılbaşını 'Noel' sanarak bildiri dağıttı, tepki gördü

İzmir'in Buca ilçesinde cübbeli ve sarıklı bir kişi, yeni yıl kutlamasını "Noel" zannederek "Noel'e karşı meşru mücadele" yazılı bildiriyi dağıttı.

DHA'nın haberine göre Buca ilçesi Şirinyer bölgesinde, sarıklı ve cübbeli bir kişi, yarın akşam yapılacak yeni yıl kutlamalarına ilişkin bildiri dağıttı. Çok sayıda bastırılan, üzerinde, "Dünyayı kan gölüne çeviren Hristiyanların geleneği olan yılbaşını kutlamıyoruz, çünkü biz Müslümanız" yazılı bildiriyi sokaklarda gördüğü kişilere veren bu kişi, zaman zaman yurttaşların tepkisi ile karşılaştı.

Dört sayfadan oluşan bildiride, "O Hristiyanlar bize uyuyorlar mı? Neden biz hep onlara uyuyoruz? Hiçbir Hristiyanı Kurban Bayramı'nda, kurban keserken gördün mü, Ramazan Bayramı'nı kutlarken gördün mü?" ifadeleri yer aldı.

Bastırılan bildiride ayrıca, "Akıllı olan ömründen bir yıl eksilmesine sevinmez, eğlenmez, üzülüp ağlar" denildi.

Hristiyanların önemli bir bölümü, İsa'nın doğduğu gün olduğuna inanılan 25 Aralık'ta "Noel" kutlaması yapıyor. Yılbaşı kutlamasının ise bununla bir ilgisi yok.

DİYANET'TEN DE GELENEKSEL UYARI GELDİ

Öte yandan Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından illerdeki camilere gönderilen ve cuma namazlarında okunan “Bir Ömür Sorumluluk Bilinciyle Yaşamak” başlıklı hutbenin konusu yeni yıldı.

Hutbede şu ifadeler yer aldı: “Takvimlerin değiştiği bugünler, geçmişin muhasebesini yapmak adına hepimiz için önemli bir imkândır. Hatalarımızı gözden geçirmek, günahlarımıza tevbe etmek, yeni ve doğru kararlar almak, hayatımızda tertemiz sayfalar açmak için bulunmaz bir fırsattır. Yoksa yeni yıl, dini ve ahlaki değerlerimizi unutarak, milli ve manevi hassasiyetlerimizle bağdaşmayan davranışlar sergileyerek karşılayacağımız bir zaman dilimi değildir.” (HABER MERKEZİ)

Yeni yılı neden 1 Ocak’ta kutluyoruz?