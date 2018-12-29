Sarıveliler Devlet Hastanesi çatısında yangın

Karaman'ın Sarıveliler ilçesinde devlet hastanesinin çatısında tadilat çalışması sırasında yangın çıktı. Yangın nedeniyle hastalar ve personel tahliye edildi.

Rüzgarın da etkisiyle çatının her tarafına yayılan yangını söndürmek için çevre belde ve ilçe belediyelerinden destek istendi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Sarıveliler Belediye Başkanı Hayri Samur yaptığı açıklamada, yangına 6 itfaiye aracı ile müdahale edildiğini belirterek "Çatıda bol miktarda yalıtım malzemesi olduğu için yangına zor müdahale ediliyor. Hastanenin zamanında boşaltılması bir faciayı önlemiş. Çalışmalar sürüyor." dedi.

Karaman Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi: "Sarıveliler İlçe Devlet Hastanesi çatısında müteahhit firma tarafından yapılan tadilat çalışmasında kaynak makinesinden kaynaklı yangın meydana gelmiştir. Hastanede bulunan hasta ve personel tahliye edilmiş, söndürme çalışmaları devam etmektedir. 3 kişi dumandan hafif derecede etkilenmiş ve tedavi altına alınmıştır." (AA)