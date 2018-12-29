OHAL Komisyonunun uzatılmasına Adana’dan tepki

OHAL kapsamında KHK ile gerçekleştirilen işlemlere dair itirazları değerlendirmek iddiası ile kurulan OHAL İnceleme Komisyonunun görev süresinin Cumhurbaşkanı kararı ile 1 yıl daha uzatılması Adana’da OHAL kapsamında ihraç edilmiş emekçiler tarafından tepki ile karşılandı. İHD Adana Şubesi bünyesinde ‘Adana KHK Mağdurları’ ismiyle bir araya gelen ihraç edilmiş kamu emekçileri yaptığı açıklamada yargı mercii olmayan komisyonla hukuki yollara başvurmalarının engellendiğini belirterek komisyonun kaldırılarak hukukuz ihraçların görevlerine iade edilmesini istedi.

‘OHAL LAĞVEDİLSİN, KHK MADURU EMEKÇİLER GÖREVİNE DÖNSÜN’

KHK Mağdurları adına açıklamayı okuyan Eğitim Sen Merkez Yöneticisi Ahmet Karagöz, OHAL KHK’leri ile 135 bini aşkın kişinin fişleme, müdür ya da kurum kanaati, sosyal medya paylaşımları, sendika üyeliği, banka hesabı gibi normal koşullarda asla suç olmayan gerekçelerle kamudan ihraç edildiğini belirterek “Hukukun temel ilkeleri ayaklar altına alınmıştır. İktidar hukuksuz ihraçlara son vermek yerine, çıkardığı bir KHK ile hukuk sistemimiz içinde mevzuatça belirlenmiş bir yargı mercii olmayan, kamudan ihraç edilmiş yüz binlerce kamu emekçisinin ihraç başvurularını değerlendirmek ve karar altına almakla yetkilendirilen OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu kurmuştur” dedi. Hukuk sistemi içinde mevzuatça belirlenmiş bir yargı mercii olmayan OHAL İnceleme Komisyonunun derhal lağvedilmesini isteyen Karagöz, “Haklarında herhangi bir yargı kararı bulunmayan, hukuken suç olmayan gerekçelerle ihraç edilen tüm kamu görevlileri bütün haklarıyla birlikte derhal görevlerine iadesi sağlanmalıdır” dedi.

‘EĞİLMEYECEĞİZ’

Kamusal, parasız, bilimsel, laik ve anadilinde eğitim hakkı talep ettikleri, işsizliğe, savaşa karşı Kürt sorununu çözümünü, kardeşçe yaşamı, Cumhuriyet kazanımlarını, güvenceli çalışmayı savundukları için ihraç edildiklerini dile getiren Karagöz, “Bizlerin ihraç olmasına neden olan; yukarıdaki taleplerimizin dün olduğu gibi bugünde arkasındayız. Bugüne dek milim eğilmedik, milim bükülmedik. Değerlerimize olan inancımızı, güvenimizi her gün tazeleyerek ve ideallerimizden güç alarak, baskı ve faşizan sürece karşı bilendik, direndik ve direneceğiz” dedi. (Adana/EVRENSEL)