Konya'da Suriyeli ailenin evinde yangın çıktı: 4 çocuğun durumu ağır

Konya Karatay ilçesi Aziziye Mahallesi’nde 3 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı.

Hüseyin El Abdullah işe gittikten sonra Fatima El Abdullah, yiyecek almak için dışarı çıktı. Kısa sürede geri dönen Abdullah, evden dumanlar yükseldiğini görünce komşularından yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken çevre sakinleri içeri girip, evde olan 11, 10, 5 ve 4 yaşlarındaki çocukları dışarı çıkardı. 4'ü de yoğun dumandan etkilenen ve birinde yanıklar olan kardeşler, ambulanslarla kent merkezindeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Çocukların durumlarının ağır olduğu, hayati tehlikeleri bulunduğu öğrenildi.

Çocuklardan birinin engelli olduğu öğrenildi.

Fotoğraf: DHA

Ev kullanılamaz hale geldi. Yangına çocukların odasında bulunan sobanın neden olmuş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (Konya/DHA)