CHP Milletvekili Alpay Antmen’den ‘TRT payı kaldırılsın’ teklifi

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, elektrik faturaları üzerinden kesilen yüzde 2’lik TRT payının kaldırılması için Meclise kanun teklifi sundu. Antmen, “TRT halka parayı nereye harcadığını söylememekte, hangi şirketlerle iş yaptığını açıklamamakta, yanlı haberler yapmakta ve iktidarın yayın organı gibi hareket etmektedir. Bu nedenle elektrik faturalarında yer alan zorunlu TRT katkı payı derhal kaldırılmalıdır” dedi.

3093 sayılı TRT Kurumu Gelir Kanununda değişiklik yapılmasına öneren Antmen, 24 Haziran seçimlerinde halkın vergileriyle çalışan bir kamu kurumu olan TRT’nin 20 günde 41 saat AKP’ye, 4 saat CHP’ye yer verirken HDP’ye hiç yer vermediği hatırlattı.

AKP’YE 41, CHP’YE 4, HDP’YE HİÇ...

“Bütün partilerin ve adayların eşit şekilde haberine ve siyasi propagandasına yer vermesi gereken TRT, iktidar partisinin kontrolünde özel bir kanal gibi hareket etmektedir” diyen Antmen, “24 Haziran 2018 tarihinde gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi sürecinde halkın vergileriyle çalışan bir kamu kurumu olan TRT; 20 günde 41 saat AKP’ye, 4 saat CHP’ye yer verirken HDP’ye hiç yer vermedi. Oysa bütün partilerin ve adayların eşit şekilde haberine ve siyasi propagandasına yer vermesi gereken TRT, iktidar partisinin kontrolünde özel bir kanal gibi hareket etmektedir. Sayıştay raporlarından ortaya çıkan bilgilere göre TRT kurum dışına yaptırılan programlar ve temin edilen haberler için geçen yıl 882 milyon 135 bin lira ödemiştir. Ancak TRT halka parayı nereye harcadığını söylememekte, hangi şirketlerle iş yaptığını açıklamamakta, yanlı haberler yapmakta ve iktidarın yayın organı gibi hareket etmektedir. Bu nedenle elektrik faturalarında yer alan zorunlu TRT katkı payı derhal kaldırılmalıdır” ifadelerine yer verildi. (MEDYA SERVİSİ)