KESK İzmir Şubeler Platformu: Halkçı belediyecilik için birleşelim

KESK İzmir Şubeler Platformu, Tüm Bel Sen 1 No'lu şubede bir araya gelerek, yerel yönetimlere ilişkin basın açıklaması düzenledi.

Açıklamayı, KESK Dönem sözcüsü Hülya Ulaşoğlu okudu. Ulaşoğlu, “AKP’nin kent ve kır yoksul halkının yaşam alanlarını yok eden yağma politikalarına ve rantçı belediyecilik anlayışına karşı halk demokrasisini esas alan bir belediyecilik ve yerel demokrasi için ortak bir mücadele hattının oluşturulması tüm İzmir demokratik kamuoyunun sorumluluğudur” dedi.

'HALK, DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ, SENDİKALAR, MESLEK ODALARI SÖZ VE KARAR SAHİBİ OLMALIDIR'

KESK İzmir şubeleri olarak, basına, kamuoyuna, seçime giren parti ve adaylarına görüş ve önerilerini sunan Ulaşoğlu, “Yerel yönetimler ve meclisler, halkla her gün iç içe olan, sıkıntıları da ortak yaşayan çözümü de ortak üreten yerler olmalıdır. Yerellerde yaşayan halk, demokratik kitle örgütleri, sendikalar, meslek odaları söz ve karar sahibi olmalıdır” diye konuştu.

Kente ilişkin yapılacak her türlü alt üst yatırımlarda, öncelikle meslek odalarının, demokratik kitle örgütlerinin öneri ve görüşlerinin alınması gerektiğini ifade eden Ulaşoğlu, halkın yönetime katılımının, sorunlara sahip çıkmasının ve çözüm önerileri sunmasının önemli olduğunu söyledi.

‘KADIN ÖRGÜTLENMELERİNE ÖZEL DESTEK VERİLMELİ’

“Son zamanlarda kadına karşı istismar, şiddet, cinayet oranları artmıştır. Kadın örgütlenmelerine özel destek verilmeli, eğitim programları yapılmalı, kadın sığınma evleri artırılmalı, kadınlar üretime teşvik edilmelidir” diye konuşan Ulaşoğlu, sağlık anlayışına da değinerek, “Belediye olarak dönemsel sağlık taramaları yapılmalı, temiz su, temiz hava, sağlıklı gıda ve çevre politikaları oluşturulmalıdır” dedi.

Ulaşoğlu “Bu çerçevede oylarımız üzerinde herhangi bir ipotek bulunmamaktadır. Rantçı, yağmacı, beton lobisi ve vesayet adaylarına oy vermeyeceğiz. Kamu emekçileri olarak emekten, barıştan, özgürlüklerden yana olan halkçı belediye başkan adaylarını destekleyip oy vereceğimizi beyan ediyoruz” ifadelerini kullandı. (İzmir/EVRENSEL)