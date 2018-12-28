Patnos L Tipi Cezaevindeki mahpuslar açlık grevine başlayacak

Patnos L Tipi Cezaevinde, yemeklerinde tahta ve jilet gibi cisimlere rastlanılan, içme sularına kanalizasyon suyu karışan, revire çıkarılmayan ve hakları gasbedilen mahpusların açlık grevine başlayacağı öğrenildi.

Patnos L Tipi Cezaevinde tutulan İbrahim Aslan’ın ailesi, İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi’nde yaptıkları basın açıklamasında, mahpusların yaşadığı hak ihlallerini anlattı. Mahpus İbrahim Aslan’ın kızı Zahide Aslan yapılan açıklamada, babası ve diğer mahpusların maruz bırakıldığı hak ihlallerini sıraladı. Patnos L Tipi Cezaevindeki hak ihlallerinin en üst düzeyde olduğuna dikkat çeken Zahide Aslan, mahpuslara verilen yemeklerde tahta, jilet gibi cisimlere rastlanıldığını, içme sularına kanalizasyon suyu karıştığını söyledi. Uzun süredir devam eden sıcak su probleminden kaynaklı mahpusların yıkanamadığını belirten Aslan, mahpuslarda hijyen probleminden kaynaklanan mantar ve türevi rahatsızlıkların da baş gösterdiğini anlattı.

CEZAEVİ MÜDÜRÜNDEN ‘BEN DEVLETİM’ SÖYLEMİ

Hapishane revirinde doktor olmadığını vurgulayan Aslan, maruz bırakıldıkları hak ihlallerini Adalet Bakanlığı’na yazan mahpusların dilekçelerinin gönderilmediğini ve geri iade edildiğini ifade etti. Aslan, “Tutuklular seslerini duyurabilmek adına Ekim ayı içindeki açık görüşe çıkmamıştır. Aynı sürecin seyretmesi üzerine yine Ekim ayı içinde bir haftalık açlık grevi içine girdiklerini ve sonucunda bir ay kültür ve spor faaliyetlerinden men edildiklerini, sonrasında ise 15 arkadaşlarının sürgün edildiğini aktardılar. Özellikle birinci müdür Ahmet Ergun’un gece baskınlarını artırdığını, bu baskınları da bilinçli olarak uzmanlıktan infaz memurluğuna geçenler ile yani provokasyon amaçlı yaptığını aktardılar. Ergun, Kasım ayı içinde artan ve hala devam eden bu baskınlarla ilgili tıpkı Esat Oktay gibi ‘ben burada devletim, istediğim saatte istediğim şekilde gelirim’ tarzında söylemlerde bulunduğunu ve tutsaklara yaklaşımının da bu cümleyle özetlenebileceğini aktardılar.” diye konuştu. Aslan, Patnos L Tipi Cezaevinde yaşanan ihlallere karşı hiçbir olumlu adım atılmaması sebebiyle mahpusların süresiz açlık grevine başlayacakları bilgisini verdi. (İstanbul/EVRENSEL)