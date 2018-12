Trafik kazasında hayatını kaybeden 3 yaşındaki Lorin toprağa verildi

Kırşehir’de Can Dersim Tuncelililer firmasına ait bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 3 yaşındaki Lorin Naira Can, Dersim'de toprağa verildi.

Kırşehir’de Can Dersim Tuncelililer firmasına ait bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybederken 7’si ağır 35 kişi de yaralanmıştı. Kazada hayatını kaybeden 3 yaşındaki Lorin Naira Can için Hozat ilçesi Akdemir Köyü’nde bulunan cemevinde tören düzenlendi. Özgür Dersim gazetesinde yer alan habere göre, Lorin’in cenaze törenine aynı kazada ağır yaralanan ve yoğun bakımda olan annesi Necla Emir katılamazken Lorin'in babası Volkan Can, anneannesi Didar Emir ve çok sayıda yurttaş katıldı.

Kırşehir'de yolcu otobüsü devrildi: 3 kişi öldü, 35 kişi yaralandı

Lorin, burada düzenlenen törenin ardından Akpınar Köyü’nde toprağa verildi. Öte yandan aynı kazada hayatını kaybeden İsmail Güneş de Hozat'ta düzenlenen törenle toprağa verildi.

Fotoğraf: Özgür Dersim Gazetesi

(HABER MERKEZİ)