28 Aralık 2018 17:01
Evrensel Muhabiri Kemal Özer yine tahliye edilmedi
4 Eylül 2017’den bu yana tutuklu bulunan Evrensel Dersim Muhabiri Kemal Özer, 4. duruşmada da tahliye edilmedi.
Fotoğraf: Evrensel
4 Eylül 2017’den bu yana "Terör örgütü üyeliği" iddiasıyla tutuklu bulunan Evrensel Dersim Muhabiri Kemal Özer’in 4. duruşması Tunceli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya EMEP Dersim il örgütü yöneticileri ve Özer’in ailesi katıldı.
Kemal Özer yaptığı savunmada, daha önce benzer bir iftira sebebiyle tutuklu kaldığı davadan beraat ettiğini belirtti ve üzerine atılan benzer iftiralardan dolayı tutuklu kaldığı davadan beraatını isteyerek tahliyesini talep etti.
Özer’den sonra avukatlar uzun tutukluluk süresine dikkat çekti.
Verilen aranın ardından mahkeme heyeti Özer’in tutukluluğuna devam kararı vererek duruşmayı 21 Ocak 2019’a ertelendi. (Dersim/EVRENSEL)