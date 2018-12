Gülse Birsel: Tüm kanalların dizileri 3 hafta yayınlanmayacak

Senarist ve oyuncu Gülse Birsel sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile ocak ayında TRT 1 dışında diğer tüm kanallar ortak bir kararla dizileri 3 hafta yayınlamayacağını duyurdu.

Sosyal medya hesabından ‘Önemli açıklama’ başlığıyla bir bilgi paylaşan Birsel, “Malumunuz her ocak ayının ilk 1-2 haftası, diziler yayına ara verir. Bunun sebebi Ocak ayının başında TV kanallarında reklam olmamasıdır. Bu yıl ise reklam durumu biraz daha sıkıntılı imiş. Bu sebeple, TRT hariç tüm kanallar bir araya gelip 21 Ocak haftasına kadar hiçbir dizinin yeni bölümünü yayınlamama konusunda ortak karar aldı. Yani biraz hasret kalacağız. 23 Ocak Çarşamba gününden itibaren yine her hafta beraberiz” açıklamasında bulundu.

Ekran Görüntüsü: Instagram

GÜLSE BİRSEL PAYLAŞIMINI DEĞİŞTİRDİ, TRT VURGUSUNU KALDIRDI

Ancak Gülse Birsel bu paylaşımını değiştirdi. Yeni paylaşımında sadece “Kahkahalar ve her hafta çoğalan seyircimiz için teşekkürler.Malumunuz her Ocak ayının ilk 1-2 haftası, diziler yayına ara verir. 23 Ocak Çarşamba gününden itibaren yine her hafta beraberiz!” ifadeleri yer aldı.

Gönderinin altına yapılan yorumlarda ise bir önceki gönderiye verilen yanıtlar yer alıyor: “Bu çok büyük haksızlık... Tam alıştık gülmeye... Yani desenize film dizi sektörü krizde ve batısın eşiğinde o zaman. Trt ye mecbur kalmak tvsiz kalmak ile aynıdır...”

“Bu kararları verirken, bir de dizilerin sürelerinin kısaltılması hakkında karar verseler ne iyi olur. Örneğin 45 dk veya 60 dk olsa” (HABER MERKEZİ)