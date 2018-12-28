Savcı HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Akdeniz için tutuklama istedi
HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında savcı, tutuklama talep etti. Mahkeme talebi reddetti, yurtdışı yasağının devamına karar verdi.
Fotoğraf: MA
Hakların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz hakkında milletvekili seçilmeden önce Demokratik Toplum Kongresi (DTK) faaliyetleri kapsamında “örgüt kurma ve yönetme” gerekçesiyle 30 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın 4. duruşması Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Milletvekili Aydeniz, duruşmaya katılmazken, avukatı Erhan Ürküt duruşmada hazır bulundu.
‘YARGILAMA DURDURULSUN’
Duruşma, dosyaya konulan evrakların okunmasıyla başladı. Milletvekili Aydeniz’in avukatı Ürküt, müvekkilinin milletvekili seçilmesi nedeniyle yargılamanın durdurulmasını ve yurtdışı yasağının kaldırılmasını istedi.
SAVCIDAN TUTUKLAMA TALEBİ
İddia makamı, kaçma şüphesi, suçun mahiyeti, mevcut delil durumu ve kuvvetli şüphe nedeniyle adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle Aydeniz’in tutuklanmasını talep etti.
‘KAÇMA ŞÜPHESİ YOK’
Avukat Ürküt, mütalaayı kabul etmediklerini, müvekkilinin kaçma şüphesinin olmadığını ve milletvekili olarak Meclis faaliyetlerini yürüttüğünü belirterek, tutuklama koşullarının oluşmadığını söyledi. Av. Ürküt, iddia makamının taleplerinin reddedilmesini istedi.
TALEPLER REDDEDİLDİ
Mahkeme heyeti, savcının tutuklama ve avukatların yurtdışına çıkış yasağının kaldırılması yönündeki taleplerini reddetti. Tanıkların adres tespiti için emniyete müzakere yazılmasına ve DTK’de yapılan aramada Aydeniz’e ait bir belgenin olup olmadığının Cumhuriyet Başsavcılığına sorulmasına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı Mayıs ayına erteledi.