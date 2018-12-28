Endonezya’da Cava gergedanlarının nesli tsunamiyle yok olabilir

Anak Krakatau yanardağının faaliyete geçmesiyle yaşanan tsunami, Endonezya’da en az 430 kişinin ölümüne neden olurken nesli tükenme tehdidi altındaki Cava gergedanı da tamamen yok olma riskiyle karşı karşıya.

Bir zamanlar Güneydoğu Asya ve Hindistan ormanlarında yaşayan ancak bugün geriye sadece 67 tane kalan Cava gergedanları Ujung Kulon Ulusal Parkı’nda yaşıyor.

Park, Anak Krakatau yanardağının yakınlarında kurulu. BBC'nin haberine göre uzmanlar, bir sonraki tsunamide Cava gergedanlarının tamamen yok olabileceği uyarısında bulunuyor.

Anak Krakatau yanardağı halen aktif durumda.

Cava gergedanları, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliğinin (IUCN) açıkladığı rapora göre dünyanın nesli en büyük tehdit altındaki 5 gergedan türünden biri.

Cava gergedanlarına geçmişte Hindistan’ın kuzeydoğusu ve Güneydoğu Asya boyunca rastlanıyordu ancak sayıları yaşam alanlarının yok edilmesi ve avcılık sebebiyle dramatik bir şekilde azaldı.

Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF), Vietnam’daki son Cava gergedanının 2010 yılında öldürüldüğünü açıklamıştı.

WWF Yöneticisi Nicola Loweth, Endonezya’daki gergedanlara dair yaptığı açıklamada “Bu gergedanları kaybetmemiz halinde türün tamamını kaybedeceğiz” dedi.

GERGEDANLARIN TAŞINMASI LAZIM

Endonezya Gergedan Vakfı Başkanı Widodo Sukohadi Ramono, BBC’ye yaptığı açıklamada “Cava gergedanlarının sadece Ujung Julon’da yaşamasının yeterli olmadığını anladık” dedi. Ramono, gergedanların bir bölümünün başka bir yere alınmasının planlandığını ifade etti. Ancak gergedanları taşımanın da kolay bir iş olmadığı belirtiliyor. Gergedanların yeni evinde 200’den fazla besin kaynağı olabilecek bitki türü olması gerekiyor. Ayrıca bölgenin su kaynakları bakımından zengin olması, uygun bir toprak ve iklim yapısına sahip olması gerekiyor. (DIŞ HABERLER)