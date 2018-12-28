28 Aralık 2018 09:49
Ankara'da IŞİD soruşturması kapsamında 64 gözaltı kararı
IŞİD'e yönelik Ankara merkezli soruşturma kapsamında 64 kişi hakkında gözaltı kararı aldı.
Fotoğraf: Jakob Reimann/Flickr (CC BY 2.0)
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, IŞİD'e ilişkin soruşturma kapsamında 64 kişi hakkında gözaltı kararı aldı. (Ankara/AA)
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