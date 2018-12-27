Yeni Yaşam gazetesinin Diyarbakır cezaevine girmesi yasaklandı

Diyarbakır 1 No'lu T Tipi Kapalı Cezaevi Müdürlüğü, herhangi bir mahkeme kararı bulunmamasına rağmen, tutuklu ve hükümlülerin kendi paralarıyla da olsa Yeni Yaşam gazetesinin alınmasını yasakladı.

Yönetim, Yeni Yaşam gazetesinin yasaklama gerekçesini, "Açlık grevlerini meşrulaştırdığı, kurum güvenliğini tehlikeye düşüren veya müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsadığı" kanaatine dayandırdı. Kararda, yasaklanmanın mahkeme kararı olmadan yapıldığı da belirtildi.

Diyarbakır T Tipi Cezaevi Eğitim Kurulu tarafından 17 Aralık'ta alınan yasak kararı 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun’un 62 Maddesi ve Ceza İnfaz Kurumlarının ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Tüzüğün 42’nci maddesi ile Ceza İnfaz Kurumları ile Kütüphane ve Kitaplık Yönergesinin Kuruma Kabul Edilmeyecek Yayınlar başlıklı 11'inci maddesiyle açıklandı.

Alınan yasak kararında şu ifadelere yer verildi:

"Hükümlü ve tutukluların emanet para hesaplarından karşılanmak üzere kurum dışından alınan gazetelerden 'Yeni Yaşam' isimli gazetede PKK ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) propagandası yaptığı, açlık grevlerini meşrulaştırılarak destek verici yazılar ve fotoğraflar bulunması, sempatizan toplama eğilimi içerisinde olması sebebiyle anılan gazete hakkında her ne kadar mahkeme yasağı olmasa da, kurum güvenliğini tehlikeye düşüren veya müstehcen haber, yazı, fotoğraf ve yorumları kapsadığı kanaatinin oluştuğu ve kuruma kabul edilecek yayınlarda aranılacak nitelikleri taşımadığı anlaşıldığından, hükümlü ve tutuklulara söz konusu gazetenin alınmamasına…"

Cezaevi Müdürlüğü, Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından incelenmesi için gazetenin gönderilmesi kararı aldı.

Cezaevinde Yeni Yaşam gazetesi aboneliği bulunan tutuklu ve hükümlülerin karara itirazda bulunacakları belirtildi. (Diyarbakır/MA)