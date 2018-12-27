Fulya Özdemir'in katiline 'haksız tahrik' indirimi uygulandı

Antalya'nın Kaş ilçesinde, 2 yıl önce Fulya Özdemir'i (29) öldürüp gömdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Atilla Makta'ya (34), cinayeti 'haksız tahrik' altında işlediği gerekçesiyle 18 yıl hapis cezası verildi. Fulya'nın avukatları kararı temyiz edecek.

İsviçre'de ailesiyle yaşarken 3 yıl önce Kaş'a yerleşen Fulya Özdemir'i 15 Ekim 2016'da öldürüp, cansız bedenini kayaların altına gömen 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle yargılanan Atilla Makta, hakim karşısına çıktı.

Elmalı Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık Atilla Makta tutuklu bulunduğu Kırklareli Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.

DHA'da yer alan habere göre duruşmada mütalaa veren savcı, Atilla Makta hakkında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası verilmesini istedi. Sanık Atilla Makta ise 'haksız tahrik' indirimi uygulanmasını talep etti. Mahkeme heyeti Atilla Makta'ya önce ömür boyu hapis cezası verdi. Ardından Makta'nın cinayeti 'haksız tahrik' altında işlediğine hükmederek cezayı 18 yıl hapse indirdi.

'KARARI TEMYİZ EDECEĞİZ'

Kararı temyiz edeceklerini belirten Fulya Özdemir'in ailesinin avukatlarından Remziye Gökçe Yılmaz savcının haksız tahrik hükümlerinin uygulanmamasını istediğine dikkat çekti ve şöyle devam etti: "Buna rağmen maalesef mahkeme, sanığa haksız tahrik indirimlerinden yararlandırarak, 18 yıl hapis verdi. Müşteki avukatları olarak bu kararı temyiz edeceğiz. Haksız tahrik indirimi uygulanmasını yersiz buluyoruz. Cinayetin tam olarak nasıl gerçekleştiğini tam olarak aydınlatılamadığını düşünüyoruz. Müşteki avukatları olarak planlı yani taammüden adam öldürmeden cezalandırılmasını talep etmiştik, fakat mahkeme heyeti kasten öldürmeden ceza verdi"

'DİREKT TEMYİZE TABİ BİR KARAR'

Ailenin avukatlarından Selami Dalyan da "Kararla ilgili temyiz tutum dilekçesi verdik. Öncelikle kararı istinafa taşıyacağız. Oradan olumsuz bir sonuç gelirse o zaman Yargıtay'a temyiz başvurusu yapacağız. Zaten sanığın aldığı ceza 15 yılın üstü olduğu için direkt temyize tabi bir karar. Gerekçeli kararı bekliyoruz. Mahkeme gerekçeli kararı yazdıktan sonra istinafa başvuracağız" diye konuştu.