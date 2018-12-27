Inter-Napoli maçında Koulibaly ırkçı tezahüratların hedefi oldu

İtalya Serie A'da ırkçılık gündemden düşmüyor. Inter Milan'ın Napoli'yi 1-0 yendiği maç sonrası konuşan Napoli Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, takımının ırkçı tezahüratlar nedeniyle 3 kez maçın tehir edilmesini istediğini söyledi. Inter maçı son dakikada atılan golle kazandı.

Ancelotti, Napoli'nin stoperi Kalidou Koulibaly'nin San Siro'da ırkçı tezahüratların hedefi olduğunu söyledi. Ancelotti, "Onlarla bir sonraki maçımızda, kaybetsek de oynamayı durduracağız" ifadesini kullandı. Napoli'de Koulibaly ve Lorenzo Insigne kırmızı kart görmüştü. Inter'in golü ise 90+1'de Lautaro Martinez'den gelmişti.

Ancelotti, "Bugün yaşananlar sadece bizim için değil tüm İtalya futbolu için kötü. Koulibaly için çok üzgünüm. Taleplerimize rağmen maç durdurulmadı. Mutsuzum çünkü 3 kez maçın ertelenmesini istedik" dedi.

Bu sezon Serie A'nın en iyi stoperi olarak değerlendirilen 27 yaşındaki Koulibaly maç sonrası yaptığı açıklamada "Yenilgi için üzgünüm ama özellikle takım arkadaşlarımı yalnız bıraktığım için mutsuzum" şeklinde konuştu ve "Tenimin renginden gurur duyuyorum. Fransız, Senegalli, Napolili biri olmaktan gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Napoli'nin 27 yaşındaki Cezayirli sol beki Faouzi Ghoulam ise Koulibaly'e destek mesajı yayımladı: "Kardeşime yapılan ırkçı tezahüratları duymak acı vericiydi."

Serie A'da 18. haftada Juventus deplasmanda Atalanta ile 2-2 berabere kaldı. Bu sezon 2. kez berabere kalan siyah-beyazlılar, 50 puanla 41 puanlı Napoli'nin 9 puan önünde lider. Inter ise Napoli'yi yenerek 36 puana yükseldi. (SPOR SERVİSİ)