27 Aralık 2018 12:21
Karda mahsur kalan işçileri AFAD ekipleri kurtardı
Afyon’un İscehisar ilçesinde kar yağışı nedeniyle yolda servis araçlarıyla mahsur kalan 30 mermer işçisi, kurtarıldı.
Fotoğraf: AA
Afyon’un İscehisar ilçesinde, kar yağışı nedeniyle servis araçlarıyla yolda mahsur kalan 30 mermer işçisi, kurtarıldı.
İscehisar'da bir mermer fabrikasında çalışan 30 işçi, dün akşam iş çıkışı servis araçlarıyla yola çıktıkları sırada Göynük köyü yakınlarında kar yağışı nedeniyle kapanan yolda mahsur kaldı.
İhbar üzerine, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve Jandarma ekipleri, işçileri taşıyan otobüsün mahsur kaldığı bölgeye gitti.
Yaklaşık bir saat süren çalışmalar sonunda işçilerin bulunduğu otobüs, kurtarıldı.
Yaklaşık 3 saat yolda mahsur kalan mermer işçilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (Afyon/AA)