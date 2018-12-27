27 Aralık 2018 11:49Son Düzenlenme Tarihi: 27 Aralık 2018 11:51
Altın fiyatları altı ayın zirvesine çıktı
Uluslararası piyasalardaki riskin artması nedeniyle ‘güvenli liman’ olarak görülen altına talep arttı; altın fiyatı 6 ayın zirvesine çıktı.
Fotoğraf: Pixabay
Küresel hisse senedi piyasalarında görülen düşüş, küresel ekonomideki, yavaşlama ve ticaret gerginlikleri gibi nedenlerle, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşarak, güvenli liman arayışına girmesiyle altın fiyatları altı ayın zirvesine yükseldi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın bütçesinin onaylanmadığı için hükümeti geçici olarak kapatması ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in ülkenin en büyük altı bankasıyla yaptığı görüşmede bankaların yeterli likiditesinin olup olmadığını sormasının piyasalarda likidite endişeleri uyandırması gibi nedenler, küresel piyasalarda yatırımcıları en çok endişelendiren nedenler arasında sayılıyor. (DHA)