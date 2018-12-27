Altın fiyatları altı ayın zirvesine çıktı

Küresel hisse senedi piyasalarında görülen düşüş, küresel ekonomideki, yavaşlama ve ticaret gerginlikleri gibi nedenlerle, yatırımcıların riskli varlıklardan uzaklaşarak, güvenli liman arayışına girmesiyle altın fiyatları altı ayın zirvesine yükseldi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın bütçesinin onaylanmadığı için hükümeti geçici olarak kapatması ve ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in ülkenin en büyük altı bankasıyla yaptığı görüşmede bankaların yeterli likiditesinin olup olmadığını sormasının piyasalarda likidite endişeleri uyandırması gibi nedenler, küresel piyasalarda yatırımcıları en çok endişelendiren nedenler arasında sayılıyor. (DHA)