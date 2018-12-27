27 Aralık 2018 11:28
Erzincan'da ahır çöktü; 5 büyükbaş hayvan kurtarılamadı
Erzincan'da aşırı yağışlar nedeniyle çöken ahırda, enkaz altında kalan 15 büyükbaş hayvandan 5'i öldü. 10 hayvan kurtarıldı.
Fotoğraf: DHA
Erzincan Tercan'a 18 kilometre uzaklıktaki Mustafa Bey köyünde sağanak nedeniyle ahır çöktü. 5 hayvan öldü.
Hayvancılık yapan Nail Turan'a ait ahır, aşırı yağışlar nedeniyle büyük bir gürültüyle çöktü. 15 hayvan, toprak ve direklerin altında kaldı. Turan'ın ihbarı üzerine köye Erzincan İl Afet ve Koordinasyon Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi. Ekipler, enkaz altında kalan hayvanların çıkarılması için çalışma başlattı. 10 hayvan kurtarılırken, 5 hayvan ise kurtarılamadı. (Erzincan/DHA)
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