İtalya’da Noel akşamı mafya cinayeti

İtalya’da mafya üyesiyken polis muhbiri olan Girolamo Bruzzese’nin kardeşi, Noel günü 2 maskeli saldırgan tarafından öldürüldü. Polis, saldırı emrinin güçlü Calabria mafyası ‘Ndrangheta tarafından verildiğini düşünüyor.

51 yaşındaki Marcello Bruzzese’nin, Pesaro kent merkezindeki evinin yakınında, maske takan 2 kişinin silahlı saldırısına uğradığı belirtildi. Saldırganların en az 20 kez ateş ettiği aktarıldı.

Bruzzese’nin babası Domenico, Teodoro Crea için çalışırken 1995’te bir mafya hesaplaşmasında öldürülmüştü. Bunun ardından Bruzzese’nin ağabeyi Girolamo, Rizziconi’deki bir mafyaya katılmıştı.

2003 yılında yaşanan bir anlaşmazlık sonucu Girolamo Bruzzese, Crea’yı vurmuş, sonrasında polisle iş birliğine gitmiş ve muhbir olmuştu. Saldırıdan sağ kurtulan Crea, daha sonra yakalandı ve hapis yattı.

Girolamo Bruzzese’nin itirafları sayesinde ‘Ndrangheta mafyasının bazı üyeleri tutuklandı. Örgütün siyasi bağlantıları da ortaya çıkarıldı.

Polis, ‘Ndrangheta’nın bir üyesi olmayan ve 3 yıl önce Pesaro’ya taşınan Marcello’nun ölümünün Girolamo’nun itiraflarıyla ilgili olup olmadığını araştırıyor.

İtalyan la Repubblica gazetesi, soruşturmayı yürütenlerin cinayetin “Geçmişin intikamı” olabileceği üzerinde durduğunu yazdı.

‘NDRANGHETA' MAFYASI

30 ülkede yüzlerce bağlantısı olan ‘Ndrangheta' için çalışan binlerce kişi olduğu tahmin ediliyor.

2013’te Demoskopika araştırma enstitüsünün yaptığı bir çalışmaya göre 53 milyar avroluk cirosuyla ‘Ndrangheta, Deutsche Bank ve McDonald’s’ın toplamından daha fazla para kazanıyor. (DIŞ HABERLER)

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