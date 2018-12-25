Müjdat Gezen'in avukatı, soruşturma başlatan savcıyı şikayet edecek

Halk TV'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında yaptığı açıklamalar nedeniyle iktidara yakın medya ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından hedef göstermesinin ardından hakkında soruşturma açılan Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen, 'Bu uygulamayı yaptıran cumhuriyet savcısı mı başsavcı mı kimse bu kişiler hakkında şikayette bulunacağız" dedi. Yine Nevşin Mengü'ye konuşan Gezen de hiç korkmadığını vurgulayak "Korkmuyorum, ben bunların feriştahını yaşadım. Kenan Evren zamanı ayağımıza zincir de vurdular. Bunların korkusu dağları aşmış belli ki" ifadelerini kullandı.

POLİSLER, REFAKAT ETSİN DİYE GÖNDERİLMİŞ!

Halk TV'de yayınlanan 'Halk Arenası' programında yaptığı açıklamalar nedeniyle hakında soruşturma başlatılan ve ifadesinin ardından adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakılan Müjdat Gezen'in avukatı Celal Ülgen, yaşanan olayı Nevşin Mengü ile Bire Bir’de değerlendirdi.

Avukat Celal Ülgen, gözaltı sürecine ilişkin ''Savcıya bu bir gözaltı işlemi mi? diye sorduğumuzda bunun bir gözaltı olamdığını söyledi. Polislerin neden gittiğini sorduğumuzda ise gülerek, 'refakat etsinler istedik' dedi" diye konuştu.

'ŞAK DİYE EMİR VERİLİNCE TAK DİYE UYGULANDI…'

Soruşturmayla ilgili, ''Şak diye emir verilince tak diye uygulandı denmek istendi. Savcılar 'Acaba bir hata yapar mıyım' telaşı içindeler'' değerlendirmesi yapan Ülgen, ''Bu uygulamayı yaptıran cumhuriyet savcısı mı başsavcı mı kimse bu kişiler hakkında şikayette bulunacağız. Sonuç alır mıyız bilmiyoruz ama yasal hakkımızı kullanaacağız'' dedi.

'SAVCININ ÖNÜNDE İKİ YOL VAR'

Ülgen bundan sonraki sürece ilişkin, ''Cumhuriyet savcısının önünde iki yol var. Birincisi kovuşturmaya yer olmadığına karar vermek. İkinci yol ben burda suç unsuru gördüm ve Cumhurbaşkanı'na hakaret tespit ettim; TCK 299'uncu madde kapsamında delilleri değerlendirme yetkisi mahkemeye ait deyip mahkemeye sevketmek. Birinci yolu seçeceğini düşünüyorum. Çünkü ikinci yola gidecek bir delil yok'' ifadelerini kullandı.

MÜJDAT GEZEN: BEN BUNLARIN FERİŞTAHINI YAŞADIM

Müjdat Gezen ise Nevşin Mengü'ye verdiği demeçte "Korkmuyorum, ben bunların feriştahını yaşadım. Kenan Evren zamanı ayağımıza zincir de vurdular. Bunların korkusu dağları aşmış belli ki" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Metin Akpınar, Halk TV'de Uğur Dündar'ın sunuculuğunu yaptığı "Halk Arenası" programında politik eleştirilerde bulunurken ülkedeki kutuplaşmaya dikkat çekmişti. Akpınar, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Bireylerin özgür iradesiyle geleceklerini tayin edebildikleri bir rejim demokrasidir. Bizim polarizasyondan bu kargaşadan kurtulabilmemizin tek çaresi de demokrasi diye düşünüyorum. Oraya ulaşabilirsek ne ala, kavga dövüş olmaz biz bu işin içinden çıkarız. Ulaşamazsak her faşizmin olduğu gibi, karşılaşıldığı gibi belki liderini ayağından asarlar, belki mahzenlerde zehirlenerek ölür, belki adı geçen başka liderlerin yaşadığı gibi kötü sonlar yaşayabilir ama bize yazık olur, biz harap oluruz."

Müjdat Gezen ise “Recep Tayyip Erdoğan, sen bizim vatanseverliğimizi sınayamazsın, haddini bil” dediği için hükümete yakın medya organlarının hedefi haline gelmişti.

İktidara yakın medya tarafından hedef gösterilen Akpınar ve Gezen hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “İç savaş ve darbe çağrısı” iddiasıyla soruşturma başlatılmıştı.

Pazartesi sabahı evlerine gelen polisler tarafından adliyeye götürülen sanatçılar, adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakılmıştı.

Akpınar ifadesinde, programda söylediği sözler için "Bu sözler tamamen demokrasinin tarifi, akademisyenler tarafından dile getirilmiş çeşitli demokrasi tanımıdır" demişti.

Müjdat Gezen de ifadesi sonrası "Ben 80’de de Kenan Evren döneminde de yargılandım. Kenan Evren devri daha iyiydi. Düşünebiliyor musun? Bunlardan korkan bunlar gibi olsun. Korkar mıyım ben ya?" demişti.

Öte yandan Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Müjdat Gezen ve Metin Akpınar'ın katıldığı programda, Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun hükümlerine aykırı davranıldığı gerekçesiyle Halk TV'ye idari para cezası uygulanması ve programın 5 kereye kadar durdurulması talebiyle RTÜK'e başvurdu. (İstanbul/EVRENSEL)

Erdoğan, Akpınar ve Gezen'i konuk eden Halk TV'yi RTÜK'e şikayet etti