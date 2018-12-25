Fatih'te yaşlı bir insanın üzerine reklam tabelası düştü

Fatih'te sokakta oturan 81 yaşındaki Mustafa Yılmaz'ın üzerine kilolarca ağırlıkta reklam panosu düştü. Yılmaz'ın omzunun kırıldığı öğrenildi. Olay güvenlik kameralarına yansıdı.

Dün öğle saatlerinde eşine ilaç almak için evden çıkan 81 yaşındaki Mustafa Yılmaz yolda yürürken yorulup dinlenmek için bir iş hanının önündeki kaldırıma oturdu. Sururi Mahallesi Hoca Hanı Sokak üzerinde bulunan hanın 2. katında bulunan kilolarca ağırlıktaki reklam panosu yaşlı adamın üstüne düştü.

DHA'nın haberine göre düşmenin etkisiyle yere yığılan yaşlı adamın yardımına olayı gören çevre esnafı koştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri omzundan yaralanan Mustafa Yılmaz'ı, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Hastaneye kaldırılan Mustafa Yılmaz'ın omzunda kırık olduğu öğrenildi.

Handa esnaflık yapan Hüseyin Alkan, "Oturdu dinlenmek için ve yukarıdan tabela düştü. Omzundan bayağı bir darbe almıştı. Ambulansı çağırdık, ambulansta tedavi yapıldı. Levhanın yeri zaten paslanmıştı. Eski bir levhaydı" dedi. (HABER MERKEZİ)