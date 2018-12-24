Kabil'de hükümet binasına intihar saldırısı: En az 29 ölü

Afganistan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Najib Danish, Kabil'deki hükümet binasının önünde bir intihar saldırganının aracını patlatmasının ardından silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda, çoğu personel 29 kişinin yaşamını yitirdiğini, 23 kişinin de yaralandığını bildirdi.

Danish, bölgeyi kordon altına alan polislerin, saldırganları etkisiz hale getirmek amacıyla çok sayıda çalışanın olduğu binanın içine girdiğini kaydetti.

Çalışanlardan bazılarının saklanmayı başardığını, polisin diğer 357 çalışanı binadan tahliye ettiğini aktaran Danish, operasyonda üç silahlı saldırganın öldürüldüğünü ifade etti.

Görgü tanıkları, hükümet binasının bir bölümünden alevler yükseldiğini ve saldırganlarla polis arasında çıkan silahlı çatışmada en az 5 patlama sesi duyulduğunu belirtti.

Çatışmada hayatını kaybedenlerden birinin polis, diğerlerinin sivil olduğu, yaralanan 23 kişiden 3'ünün polis olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kabil polis sözcüsü Basir Mujahid, saldırının, çalışanların mesai saati bitiminde, iş yerinden ayrılmaya hazırlandıkları sırada gerçekleştirildiğini kaydetti.

Saldırıyı üstlenen henüz olmadı. (Kabil/AA)

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