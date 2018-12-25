25 Aralık 2018 04:05
Son Düzenlenme Tarihi: 24 Aralık 2018 20:47

Muhammet Uzuner: Bu yalnızlık ikliminde tiyatroyla buluşmak şans

Evrensel'e konuşan sinema ve tiyatro sanatçısı Muhammet Uzuner, sanatın kendisinin muhalif olduğunu söylüyor.

Muhammet Uzuner: Bu yalnızlık ikliminde tiyatroyla buluşmak şans

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    İsmail AFACAN
    İstanbul

    Muhammet Uzuner’i daha çok dizilerden ve sinema filmlerinden tanıyoruz. Geçen sezon sona eren Siyah Beyaz Aşk dizisinde “Namık Emirhan” karakterine can veren Uzuner, bu yılın dikkat çeken yapımları arasında bulunan “Halef”  filminde canlandırdığı “Mahir” karakteriyle 6. Boğaziçi Film Festivali’nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü kazandı.

    Sanatsal olarak verimli bir dönem geçiren Uzuner, dizi ve sinema filmlerinin yanı sıra Arzu Gamze Kılınç ile birlikte kurdukları Cihangir Atölye Sahnesinde iki yıldır oyunculuk eğitimleri veriyor, genç sanatçılarla deneyimlerini paylaşıyor. Kolektif bir yaşam anlayışıyla kurdukları Cihangir Atölye Sahnesinde ayrıca yetenek sınavıyla seçilen öğrencilere ücretsiz konservatuvar imkanı sunuyorlar.

    Usta Sanatçı Muhammet Uzuner ile sinema, tiyatro ve Cihangir Atölye Sahnesi üzerine bir sohbet gerçekleştirdik. Sanatın kendisinin muhalif olduğunu dile getiren Uzuner, yalnızlık ikliminde tiyatroyla buluşmanın şans olduğunu söyledi.

    Son dönemde sizi hem televizyonda hem de sinemada izleme fırsatı bulduk. Bu sırada bir de tiyatro atölyesi açtınız. Tiyatro sizin için ne ifade ediyor?

    Bu durum aslında bir varoluş meselesi. Şimdiye kadar hep kolektif yaşam arayışında oldum. Yalnız kaldığım zamanlarda bunun ihtiyacını hissettim. Bu ihtiyacı tiyatro ve sahne oyunculuğunda karşıladım. Çünkü tiyatroda bir ekip oluyorsunuz ve bu ekiple paylaşımlarda bulunuyorsunuz.

    Sinemayı tiyatro kadar kolektif görmüyorum, aynı şekilde diziler de öyle. Oralarda çok kolektif bir yapı olmadığı için insanı çok tatmin etmiyor. Bu nedenle Arzu Gamze Kılınç ile birlikte Cihangir Atölye Sahnesini kurduk. Burası bizim evimiz gibi, olmazsa olmazımız gibi.

    Peki, atölyede kolektif yaşam nasıl işliyor?

    Cihangir Atölye Sahnesi bir yapının adı aslında. Bir konservatuvarımız, bir de oyunculuk okulumuz var. Oyunculuk okulu atölye şeklinde gerçekleşiyor. Burada sadece oyunculuk eğitimi veriyoruz. Konservatif bir eğitim alma imkanı bulamayan ama oyunculuk öğrenmek isteyen insanlar için ücretli atölyelerimiz bulunuyor. İlk girişte temel oyunculuk, kamera ve oyun atölyelerimiz var; bunların kimisi 4 aylık, kimisi 8 aylık.

    Bir de sınavlı ve ücretsiz konservatuvarımız var. Eğitimi 3 yıl sürüyor. Buradaki amacımız eğitimle yetenek arasına mümkün mertebe parayı sokmamak. Çünkü bunu karşılayamayacak yetenekli insanların bu eğitimden faydalanmasını istiyoruz.

    Eğitime başladıkları andan itibaren her aşamada yanlarındayız. Biz ekip tiyatrosuna inanıyoruz, dolayısıyla kendi ekibimizi de oluşturmak istiyoruz. Burada yetişen insanlarla aynı sahneye çıkmayı umut ediyoruz.

    Atölye olarak oyunlar da çıkarıyorsunuz değil mi?

    Evet. Oyun atölyeleri yeni oyunlar çıkarıyor. Bu yaklaşık 8 ay sürüyor. Önce bir altyapı çalışması oluyor. Kadın erkek sayısına göre uygun olan bir oyun seçiliyor ve provalar başlıyor. Prova sonuçlarına göre çıkan oyun en az bir kez seyirci karşısına çıkıyor. Seyirci karşısına çıkınca öğrenilen şeyler çok daha kalıcı hale geliyor.

    Yaz başında dört atölyemiz yeni oyun çıkartacak. Kendi içinde bir festival havası yaratacak. Bir atölye ‘Asiye Nasıl Kurtulur’, bir atölye ‘Memleketimden İnsan Manzaraları’, bir atölye ‘Üç Kuruşluk Opera’ çalışıyor. Diğeri yeni açıldığı için henüz oyun belirlenmedi.

    ÇOK UMUTLUYUM GELECEKTEN

    Geleceğin sanatçı adaylarında neler gözlemliyorsunuz? Kendi gençliğinizle kıyasladığınızda yeni nesli nasıl buluyorsunuz?

    12 Eylül’den önce insanlar daha politik bir durumdaydı. Doğru ya da yanlış düşüncelerini ifade edebiliyorlardı. 12 Eylül buldozer gibi geçti insanların üzerinden. Dolayısıyla şimdi insanlar biraz daha yalnız ve içine kapanık. Fakat hayattan bağını koparmamış, yaşama motivasyonunu koruyan, ileriye dair umut besleyen birçok insanla tanışıyoruz. Bunları tiyatro potasının içinde eritmek daha olumlu sonuçlara, daha güzel üretimlere yol açıyor. Bu anlamda çok umutluyum gelecekten. Gençlerin zekasına ve becerilerine baktığımızda umutsuz olacak bir durum yok. Sadece hayata bakış açılarını ve ideolojilerini sağlam tutup beslemeliler.

    Besleyebiliyorlar mı?

    Tiyatro eğitimine bulaşanlar bu konuda daha şanslı. Bir karakteri incelediğinizde; oyun hakkında, oyunun yazarı hakkında düşünmek zorundasınız. O dönemi okumak zorundasınız. Burada hem teorik hem pratik bilgi akışı olduğu için hayata bakış açılarını beslemek için daha şanslılar. Sonuçta kişisel bir çaba... Biz burada sadece öğretiyoruz, ama gençlerin kendi hayatlarında bunları içselleştirmeleri gerekir.

    Umut veren, yetenekli bir kuşak geliyor diyorsunuz...

    Bence öyle. Her şey zıttı ile vardır. Tamam gençler çok yalnızlar, içlerine kapanıklar ama çok yetenekli, çok zeki bir genç kuşak var önümüzde. Karamsarlığa kapıldığım konulardan biri bu ülkenin iklimi. Ülkenin iklimi o kadar karamsar ki, bu ülkeden bu gençler nasıl çıkacak bilmiyorum. Eğitim berbat, ekonomi berbat, siyaset yapmak için diyalog kültürü berbat. Bu yüzden tiyatroyu çok önemsiyorum. Tiyatro insanları birleştiren, hayatı sorgulatan bir alan... Bu nedenle tiyatroya bulaşmış insanları çok şanslı buluyorum.

    2019’DA İKİ YENİ OYUN

    Önümüzdeki dönem yeni projeler var mı?

    Kamera karşısında yeni bir proje yok. Bu dönem önceliğimiz Cihangir Atölye Sahnesi. İki oyun çalışıyoruz şu anda. Birini ben sahneliyorum, Kıvanç Kılınç’ın yazdığı ‘Raif ile Letafet’ diye bir komedi. Ocak ayında çıkarmayı düşünüyoruz. Diğeri de Arzu Gamze Kılınç yönetmenliğinde Dario Fo’nun ‘Ödenmeyecek Ödemiyoruz’ oyunu. Bu oyunu da şubat ayı içinde sahnelemeyi planlıyoruz.

    Fotoğraf: Evrensel

    SANATIN GÖREVİ BASKILARI AŞIP İŞİNE DEVAM ETMEKTİR

    Tiyatronun tabiatı politik gibi geliyor bana. Şu koşullarda tiyatro yapmak için insanların bir derdi olması lazım. Yoksa ekran karşısında milyonlara seslenen sanatçıyı, küçük bir sahnede 50 kişiye oyun oynamak neden tatmin etsin?

    Sanatın kendisi muhaliftir. Sürekli soru sorar, nasıl daha iyi olabiliriz diye... Bütün sanat dalları özünde muhaliftir ama tiyatronun şöyle bir farkı var: Birden çok insan bir araya gelip bir oyunu ele alıyor ve o oyun üzerinden bütün hayatı sorguluyor. Dolayısıyla hem tarihsel hem düşünsel olarak geleceğe ilişkin bütün kaygılarınızı oyunlar üzerinden tartışmak durumunda kalıyorsunuz.

    Enteresan bir şey anlatayım. Annem 65 yaşında, bizden de etkilenerek tiyatroya başladı. Bir gün bana telefon açtı, “Oyunculuk çok zormuş yavrum yüzleşmek gerekiyormuş, ben bu saatten sonra bunu yapamam” dedi. Bunu söylemesi bile meslekle ilgili çok kıymetli bir bilgi. İşte bu yüzleşmek dediğimiz şey hepimizin ihtiyacı. Sanıldığının aksine bizi yıpratacak, zayıflatacak değil, güçlü kılacak şey yüzleşme. Tiyatro bunu bize altın tepside sunuyor.

    Tiyatroya yönelik sürekli engelleme girişimleri de tabiatındaki bu karşı duruştan mı kaynaklı?

    Sinema ve tiyatro diğer sanatlara göre daha kitlesel etkisi olan alanlar. Bir oyunu 20 kişi bile izlese, onun etkisi çok yüksektir. Bu etkiyi ve gücü hissedenler tarih boyunca tiyatroyu engellemek istemiştir. Korkaklar için korkulacak bir alandır. Sanata baskı, demokratik olmayan ülkelerde her zaman olmuştur, olacaktır da. Sanatın görevi zaten bu baskıları aşıp işine devam etmektir. Sanatçı cıva gibidir kontrol altına alamazsın. Tamamen baskılamak mümkün değil. Diktatoryal rejimlerde yok sayabilirsiniz ama potansiyeli yok edemezsiniz. İllaki bir yerden çıkacaktır.

    ÖĞRETİRKEN ÇOK ŞEY ÖĞRENİYORUM

    25 yıldır eğitimcilik yapıyorsunuz. Oyunculuk ve eğitmenlik farklı şeyler. Eğitmenlik neler hissettiriyor size?

    O kadar çok boyutu var ki... Bir kere oyuncu olduğum için, oyunculukla ilgili bir şeyler anlatırken kendimi tazelemiş oluyorum. Her yeni öğrenci yeni bir soru demek, bu yüzden öğretirken çok şey öğreniyorum. Soruların çözümlerini basma kalıp formüllerle geçiştirmediğimizden her bir soru için orijinal cevaplar vermeyi önemsiyoruz. Her bir öğrenci yeni bir sorudur bizim için. Onun dışında insanın bildiğini, düşündüğünü bir başkasına aktarması bence çok büyük bir rehabilitasyon. Yalnızlığı da giderici... Karşılıklı enerji alışverişi içerisinde yaşamak insanı üretken kılıyor. Üretim duygusu içinde bu eğitim hayati bir şey benim için.

    HALEF, BENİM İÇİN İLGİNÇ BİR DENEYİM OLDU

    Geçtiğimiz aylarda vizyona giren, sizin de başrolü paylaştığınız Halef filmi, aldığı ödüllerle de dikkatleri topladı. Filmde reenkarnasyon meselesi vardı, varoluşsal bir filmdi aslında. Size neler hissettirdi?

    İçerdiği konular ve ele alınış biçimi olarak değişik bir film oldu. Yönetmen Murat Düzgünoğlu ile çok verimli bir çalışma yaptığımızı düşünüyorum. Halef’i oynayan Baran Şükrü Babacan ile çok eskiden tanışıklığımız var. Dolayısıyla onun da çok faydasını gördük. Kanlı canlı bir şey çıktı ortaya... Kendi rolümü işlemekten çok zevk aldım. Şehirli bir adamın köye gidip farklı şeylerle karşılaşması, kentli fikrini ve kibrini sorgulaması benim çok ilgimi çekti.

    Adana’ya çekime gittiğimizde reenkarnasyon meselesinin Arap Alevileri arasında yaygın olduğunu gördüm. Bu bir inanış meselesi orada. Bu şekilde yaşayan çok insan var. Orada yaşlı bir kadın küçük kızın elini annem diye öpebiliyor ve normal karşılanıyor bu. Benim için de ilginç bir deneyim oldu. Film reenkarnasyonu biraz malzeme olarak kullanıyor. Benim oynadığım karakter, Mahir, ölüm korkusuyla yaşadığı için yeniden doğmak fikri kafasını karıştırıyor. Bu da iki karakter arasındaki çatışmayı derinleştiriyor. Esas olarak bizim varoluşsal sorunları ve bakış açımızı tartışmaya açıyor.

    İzleyicilerden nasıl tepki aldı?

    Yurt dışındaki festivale ben gidemedim, ama bundan sonra da farklı festivallere katılacak. Katıldığım festivallerde seyircinin ilgisi çok dinamikti. Gösterimden sonraki söyleşilerde konuya dair çok fazla tartıştık. Hatta seyirciler arasında tartışmalar çıktı. Film seyirciye geçti ve onları bir noktada kışkırttı. Çok beğenildi ve birkaç festivalden de ödül aldı.

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Sabiha Gökçen'in ikinci pistinde çatlak olduğu iddiası
    SONRAKİ HABER

    ABD yargısı, Kuzey Kore'yi 501 milyon dolar tazminata mahkum etti
    YAZARLAR
    Ahmet SAY
    Ahmet SAY

    Erdal Erzincan'la halk müziğimiz üzerine (2)

     Alper KAYA
    Alper KAYA

    Alt ligler tatilde

     Ercüment AKDENİZ
    Ercüment AKDENİZ

    53 yıl sonra bulunan madenci

     Nilgün TUNÇCAN ONGAN
    Nilgün TUNÇCAN ONGAN

    Asgari ücretin anlamı ve amacı

     Cengiz BEKTAŞ
    Cengiz BEKTAŞ

    Anadolu’nun sağlıklı yapı gereçleri - Tuğla - 2

     Mithat Fabian SÖZMEN
    Mithat Fabian SÖZMEN

    İlk yarı özeti: VAR ve ‘üç büyükler’in krizi

     Ertan EROL
    Ertan EROL

    Roma
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    ‘Kriz inşaatta 3 yıl daha sürer’
    ‘Kriz inşaatta 3 yıl daha sürer’

    Konkordato, iflas, işten atma haberlerinin arka arkaya geldiği inşaat sektöründe kurtarma paketleri sonuç vermiyor.

    ‘Hekimlik’, ‘barış’, ‘insanlık’ yargılanıyor…
    ‘Hekimlik’, ‘barış’, ‘insanlık’ yargılanıyor…

    TTB MK Üyesi Samet Mengüç, ‘Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur’ dedikleri için yargılanacak TTB yöneticilerinin duruşmasına katılım çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    YSK üyelerinin görev süresinin uzatılması komisyonda kabul edildi
    YSK üyelerinin görev süresinin uzatılması komisyonda kabul edildi

    ‘Mühürsüz oy’ kararı nedeniyle tepki çeken YSK üyelerinin görev süresi uzatılması TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

    GÜNCELLENDİ
    Ülke genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak
    Ülke genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olacak

    Ülke genelinde soğuk havanın ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. İstanbul'da hava sıcaklığı 1 dereceye Ankara'da ise -7 dereceye kadar düşecek.

    Kabil'de hükümet binasına intihar saldırısı: En az 29 ölü
    Kabil'de hükümet binasına intihar saldırısı: En az 29 ölü

    Afganistan'ın başkenti Kabil'de hükümet binasına yönelik intihar saldırısında en az 29 kişi yaşamını yitirdi, 23 kişi yaralandı.

    Leyla Güven: Talebim karşılanana kadar açlık grevini sürdüreceğim
    Leyla Güven: Talebim karşılanana kadar açlık grevini sürdüreceğim

    Tutuklu bulunduğu Diyarbakır E Tipi Kapalı Cezaevi’nde ailesiyle görüşen Leyla Güven, 'Dışarıda da olsam eylemimi sürdüreceğim' mesajını verdi.

    Sultangazi’de 'Erdal Eren' oyunu sahnelendi
    Sultangazi’de 'Erdal Eren' oyunu sahnelendi

    Erdal Eren, Sultangazi'de düzenlenen etkinlikle anıldı. Gençlerin taleplerinin hâlâ yakıcı olduğu ifade edilen etkinlikte, mücadele çağrısı yapıldı.

    Tank Palet işçilerinden özelleştirme tepkisi
    Tank Palet işçilerinden özelleştirme tepkisi

    Tank Palet işçileri, Sakarya'da bulunan Tank Palet Fabrikasının özelleştirilmesi kararına 'Sakarya uyuma fabrikana sahip çık' diyerek tepki gösterdi.

    Hangi balık hangi ayda yenir?
    Hangi balık hangi ayda yenir?

    Hangi balık hangi ayda yenir? Doğru mevsimde avlanan balığın ne gibi faydası var? Hangi balığı hangi mevsimde tüketmeliyiz?

    Diğer hikayeler...
    Muhammet Uzuner: Bu yalnızlık ikliminde tiyatroyla buluşmak şans
    Muhammet Uzuner: Bu yalnızlık ikliminde tiyatroyla buluşmak şans
    Antalyaspor ile berabere kalan Fenerbahçe, ilk yarıyı 17. bitirdi
    Antalyaspor ile berabere kalan Fenerbahçe, ilk yarıyı 17. bitirdi
    GÜNCELLENDİ
    ‘Üç Büyükler’in küme düşme korkusu yaşadığı sezonlar
    ‘Üç Büyükler’in küme düşme korkusu yaşadığı sezonlar
    72 yaşındaki Naciye'den parkinsona sağ kroşe
    72 yaşındaki Naciye'den parkinsona sağ kroşe
    Sabiha Gökçen'in ikinci pistinde çatlak olduğu iddiası
    Sabiha Gökçen'in ikinci pistinde çatlak olduğu iddiası

    AirportHaber Haber Koordinatörü Murat Herdem, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ikinci pistin altına yapılan tünellerde çatlak oluştuğunu iddia etti.

    GÜNCELLENDİ
    İbrahim Kalın: Trump-Erdoğan görüşmesi seyri değiştirdi
    İbrahim Kalın: Trump-Erdoğan görüşmesi seyri değiştirdi

    İbrahim Kalın, 'ABD’nin Suriye’den çekilme kararında Erdoğan’ın diplomasi rolü etkili oldu. 14 Aralık’taki görüşme seyri değiştirdi' dedi.

    Nijerya'da silahlı saldırılar protesto edildi
    Nijerya'da silahlı saldırılar protesto edildi

    Nijerya'da 17 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan silahlı saldırı protesto edildi: İnsanları kaçırıp öldürüyorlar. Hükümet ise sessiz kalıyor.

    GÜNCELLENDİ
    Adana'da şiddete maruz kalan kadının vücuduna 80 dikiş atıldı
    Adana'da şiddete maruz kalan kadının vücuduna 80 dikiş atıldı

    Adana'da kendisini taciz eden erkek tarafından şiddete maruz kalan Serap Sağlam: Kadına karşı şiddetin son bulmasını istiyorum

    GÜNCELLENDİ
    Endonezya’daki tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 373'e çıktı
    Endonezya’daki tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 373'e çıktı

    Endonezya'da, Sunda Boğazı'nda tsunami meydana geldi. 373 kişi hayatını kaybetti. 128 kişi hâlâ kayıp.

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: TRT harcamaları ticari sır
    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: TRT harcamaları ticari sır

    CHP Milletvekili Alpay Antmen’in soru önergesini yanıtlayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TRT’nin harcamalarının 'ticari sır' olduğunu söyledi.

    GÜNCELLENDİ
    Maraş Katliamında katledilenler ölümlerinin 40. yılında anıldı
    Maraş Katliamında katledilenler ölümlerinin 40. yılında anıldı

    Maraş Katliamında hayatını kaybedenler için birçok kentte anma etkinliği düzenledi. Etkinliklerde, Katliamın aydınlatılması istendi.

    Diyarbakır'da 1058 mahalle ve mezra 2018’i yasaklarla geçirdi
    Diyarbakır'da 1058 mahalle ve mezra 2018’i yasaklarla geçirdi

    Diyarbakır’ın Lice, Hani, Kocaköy, Silvan, Kulp ve Hazro ilçelerinde 1058 mahalle ve mezra, 2018 yılını sokağa çıkma yasaklarıyla geçirdi.

    ÖDP ve DTK: Suriye’nin geleceğine Suriye halkı karar vermeli
    ÖDP ve DTK: Suriye’nin geleceğine Suriye halkı karar vermeli

    ÖDP ve Demokratik Toplum Kongresi (DTK) ABD’nin Suriye’den çekilme kararına ilişkin açıklama yaptı: Suriye’nin geleceğine Suriye halkı karar vermeli

    Gazeteci İdris Sayılğan 5. duruşmasında da tahliye edilmedi
    Gazeteci İdris Sayılğan 5. duruşmasında da tahliye edilmedi

    Tutuklu gazeteci İdris Sayılğan, 'terör örgütü üyeliği' iddiasıyla yargılandığı davanın 5. duruşmasında da tahliye edilmedi.

    Roboskîli aileler 7 yıldır adalet arıyor
    Roboskîli aileler 7 yıldır adalet arıyor

    Roboskî Katliamı'nın üzerinden 7 yıl geçti. Katliamın failleri, aradan geçen bunca zamana rağmen ortaya çıkarılmadı. Ailelerin adalet arayışı sürüyor.

    Bilgen: Talep gelmezse batıda kendi yol haritamızı belirleriz
    Bilgen: Talep gelmezse batıda kendi yol haritamızı belirleriz

    Ayhan Bilgen’den ‘CHP ile ittifak’ açıklaması: Batı şehirlerinde herhangi resmi bir talep olmadığı sürece kendi yol haritamızı belirleriz.

    GÜNCELLENDİ
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adli kontrolle serbest bırakıldı
    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adli kontrolle serbest bırakıldı

    Erdoğan'a yönelik eleştirileri nedeniyle gözaltına alınan Metin Akpınar ve Müjdat Gezen adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Ahmet Kural hakkında 5 yıla kadar hapis istenen iddianame kabul edildi
    Ahmet Kural hakkında 5 yıla kadar hapis istenen iddianame kabul edildi

    Şarkıcı Sıla'ya şiddet uyguladığı için hakkında iddianame düzenlenen Oyuncu Ahmet Kural'ın 5 yıl hapsi isteniyor. Mahkeme İddianameyi kabul etti.

    İZBAN'daki grev kırıcılığını mahkeme durdurdu
    İZBAN'daki grev kırıcılığını mahkeme durdurdu

    Mahkeme, grevin devem ettiği İZBAN'da taşeronlar tarafından sefer yapılmasının iş güvenliği açısından tehlikeli olduğunu belirtti, seferler durdu.

    Erdoğan: Suriye Kürtlerini PYD'nin zulmüne terk etmeyeceğiz
    Erdoğan: Suriye Kürtlerini PYD'nin zulmüne terk etmeyeceğiz

    Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 'Suriye'de mesele toprak bütünlüğüdür' deyip Suriye'ye müdahale sinyali verdi.