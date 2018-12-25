İşçi mektubu: Bizleri atanlar biat edenler için yemek düzenliyor

Eski bir CMS çalışanı

Eski bir CMS çalışanı olarak gazetenizdeki yayınları dikkatle takip ediyorum, özellikle CMS Jant ile ilgili olanları…

Evrensel’de yayınlanan son haberi CMS işçileri de okumuş, fakat bu yazıyı okuyanlar arasında biz işçilerin durumuna gülen yöneticiler de varmış. Ve bu davranışı da rakı masasında sergilemişler…

Mavi yaka olarak çalışan arkadaşlarımız sudan sebeplerle işten çıkarılırken, beyaz yakadan yeri sağlam olanlar alem yapıyorlar... En azından bu kritik dönemde böyle bir gece organize etmeleri eski çalışan olarak benim bile zoruma gitti… Ki halen çalışan arkadaşlar bu durumdan daha da rahatsız.

Soruyoruz, bu kritik dönemde insanların geleceklerini sorguladıkları, yaşam ve iş kaygısıyla strese girdikleri bir dönemde böylesi bir gece tertiplenmesi doğru mudur?

Madem kriz var, işçileri kapı önüne koyuyorsunuz, önce eğlencelerden tasarruf edilsin. Bir taraftan işçiler ay sonunu nasıl getireceğinin hesabını yapıyor, diğer taraftan binlerce lira harcanıp, geceler düzenleniyor...

Yani CMS’de kriz mi var, keriz mi var?

CMS bizleri kapı önüne koyup, biat eden beyaz yaka yöneticilerine yemek düzenliyor, sendika ise seyrediyor. Sendika zaten hiç yoktu, şimdi daha da betermiş.

CMS’DE NE OLMUŞTU?

Jant devi CMS’nin Pınarbaşı, Gaziemir ve Çiğli havzasındaki 3 fabrikada son iki ayda aralarında beyaz yakalıların da bulunduğu 70’i aşkın kişi işten atıldı. Sipariş olmadığı gerekçesiyle bazı bölümler kapatılarak işçiler zorunlu yıllık izne gönderildi. Pnarbaşı'da ise 3 Ocak tarihine kadar duruş kararı alındı. 15 Aralık tarihi itibariyle 100 milyon jant ürettiğiyle övünen CMS, işçiye zorunlu yıllık izin dayatırken, yönetim kadrosuna ‘moral gecesi’ düzenledi.