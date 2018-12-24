Erdoğan-Netanyahu atışmasına Çavuşoğlu da katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus ziyareti kapsamında Tunuslu mevkidaşı Hamis el-Cihinavi ile ortak basın toplantısı düzenledi.

AA'nın aktardığına göre; Çavuşoğlu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun paylaşımları üzerine gelen soru üzerine şunları söyledi:

"Netanyahu son günlerde çok huzursuz. Çünkü Suriye'yi bölemeyeceğini anladı. Netanyahu'nun son zamanlarda özellikle PKK terör örgütüne karşı büyük bir sempatisi var. Çünkü onlar aracılığıyla PKK/YPG aracılığıyla Suriye'yi bölmek istiyorlardı. Planları suya düşünce huzursuz olmaya başladı. Dikkat ederseniz sürekli, sözde Kürt kardeşlerimizin ismini kullanarak Cumhurbaşkanımıza iftiralar atmaya çalışıyor. Haddini de aşıyor” dedi.

Çavuşoğlu, "Fakat PKK ile Netanyahu'nun başka bir ortak özelliği var. En büyük özelliği, her ikisinin de bebek katili olmasıdır." diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir etkinlikte, “Yere yıktığın düşmanını tekmeleme, sen İsrail'deki Yahudi değilsin. Zira onlar yere devirdikleri bırak erkeği, kadını, çocuğu bile tekmelerler. Biz Müslümana ne yakışır? Alicenaplık yakışır. Biz mağdur, mazlum durumunda olana tekmeyi atmayız” demişti.

Bu sözler üzerine İsrail’den yanıt geldi. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, Erdoğan’a yanıt verdi. Netanyahu sosyal medya hesabı üzerinden, “Erdoğan bize vaaz vermesin” ifadelerini kullanmıştı. (HABER MERKEZİ)