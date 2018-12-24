Süper Lig tarihinin en genç oyuncuları

Galatasaray'da 16 yaşındaki Mustafa Kapı, Sivasspor'a karşı oynanan mücadelede forma şansı bularak sarı-kırmızılıların tarihinde bir resmi maçta forma giyen en genç oyuncu oldu. Mustafa Kapı, Süper Lig tarihinde de bu alanda dokuzuncu sırada yer alıyor.

Transfermarkt'ın verilerine göre Süper Lig tarihinde en genç forma şansı bulan isim Gürhan Gürsoy. 27 Nisan 2003'te Galatasaray'a karşı deplasmanda oynanan maçın 80. dakikasında Yılmaz Vural tarafından mücadeleye dahil edilen Gürsoy, o sırada 15 yıl 7 ay 3 günlüktü.

31 yaşındaki orta saha oyuncusu Adanaspor'dan sonra Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sırasıyla Sivasspor ve Antalyaspor'a kiralanan Gürsoy, kariyerinin devamında BUGSAŞ Spor, Göztepe, Hatayspor, Sarıyer, Tepecikspor, Nazilli Belediye formalarını terletti.

Süper Lig tarihinin en genç ikinci ismi, yine Yılmaz Vural tarafından 24 Ekim 2003'teki Fenerbahçe maçında şans verilen Umut Salgınoğlu. 15 yıl 9 ay 22 günlükken yeşil sahaya adım atan Salgınoğlu, son olarak 2012'de Bergama Belediyesi'nde oynadıktan sonra futbolu bıraktı.

Süper Lig tarihinin en genç 10 oyuncusu şöyle:

Gürhan Gürsoy 15 yıl 7 ay 3 gün Umut Salgınoğlu 15 yıl 9 ay 22 gün İbrahim Halil Keser 15 yıl 10 ay 15 gün Enes Ünal 16 yıl 3 ay 15 gün Egemen Bayhan 16 yıl 3 ay 24 gün Batuhan Karadeniz 16 yıl 4 ay 1 gün Fatih Aydın 16 yıl 4 ay 4 gün Muhammed Emin Sarıkaya 16 yıl 4 ay 15 gün Mustafa Kapı 16 yıl 4 ay 15 gün Serkan Bakan 16 yıl 4 ay 26 gün.

EN GENÇ GOLCÜ: ENES ÜNAL

25 Ağustos 2013'te Bursaspor ile Galatasaray arasında oynanan mücadelede, Bursasporlu Enes Ünal attığı golle Süper Lig tarihinin gol atan en genç oyuncusu unvanını elde etti. 10 Mayıs 1997 doğumlu olan Enes Ünal 16 yaşından 107 gün almışken attığı bu gol ile 16 yıl 123 günlükken gol atıp unvanı elde eden Batuhan Karadeniz'i geride bırakarak unvanın yeni sahibi oldu. (SPOR SERVİSİ)