Datça'da 'Hastanemize doktor istiyoruz’ kampanyası başlatıldı

Muğla'nın Datça İlçesi’nde 2017 yılı ocak ayında hizmete açılan devlet hastanesinde doktor ve sağlık çalışanı eksiğinin bir an önce çözüme kavuşturulması amacıyla imza kampanyası başlatıldı. 34 yatak kapasiteli hastanede, iç hastalıkları, genel cerrah ve anestezi olmak üzere üç ana branşta hiç doktor bulunmuyor.

‘YAZ AYLARINDA NÜFUS, ÜÇ KAT ARTIYOR’

Datça Güç Birliği adına bir açıklama yapan Mutlu Gündoğan, Datça’nın 21 bin olan resmi nüfusunun yaz aylarında 70-80 binlere yükseldiğini hatırlatarak “İlçemize yeni bir hastane binası yapılmasına rağmen, doktor ihtiyacı halen karşılanmadı. Eski hastane binasının yetersizliği nedeniyle, ilçede yıllarca sağlık hizmetleri konusunda sıkıntı yaşandı. Şimdi yeni bir hastaneye kavuştuk ama halen uzman doktorlar bekliyoruz. Dahiliye uzmanı 6 aydır, genel cerrah ise 2 senedir yok" ifadelerini kullandı.

‘KALICI ÇÖZÜM BEKLİYORUZ’

Datça’ya en yakın hastanenin 70 km uzakta Marmaris’te bulunduğunu vurgulayan Gündoğan, “Datça uzak. Datça, Muğla’nın sürgün yeri. Hamile yakınımızı, hasta yaşlı veya çocuğumuzu 70 kilometrelik virajlı yoldan Marmaris’e götürmekten usandık. Geçici görev ile göz boyanmasın. Gelen doktorlar sadece poliklinikte çalışıyor, akşam gidiyor. Datça, Allah’a emanet kalıyor. Sağlık Bakanlığı’nın atama yapan biriminden ve Muğla Sağlık Müdürlüğü’nden bu konuda desteklerini ve kalıcı çözümlerini bekliyoruz” dedi.

Gündoğan, ilk günde 2 bine yakın imza toplandığını belirtirken en az 10 bin imza toplamayı hedeflediklerini söyledi. (Muğla/DHA)