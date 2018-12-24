24 Aralık 2018 09:19

İZBAN’ın ardından metro ve tramvayda da grev kapıda

İzmir Büyükşehir Belediyesinin yüzde 14 zam dayatması nedeniyle metro ve tramvay hatlarında çalışan işçiler de greve hazırlanıyor.

İZBAN’ın ardından metro ve tramvayda da grev kapıda

Fotoğraf: İzmir Büyükşehir Belediyesi basın bülteni

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    Metehan UD
    İzmir

    İzmir’de İZBAN’dan sonra bir raylı ulaşım sisteminde daha grev kapıda. İzmir Büyükşehir Belediyesinin yüzde 14 zam dayatması nedeniyle metro ve tramvay hatlarında çalışan işçiler de greve hazırlanıyor.

    İzmir Büyükşehir Belediyesinin şirketi İzmir Metro ile işyerinde örgütlü Türk-İş’e bağlı Demiryol-İş Sendikası arasında gerçekleşen 8. dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. İki aylık görüşmelerin ardından bir aylık ara bulucu döneminde de sonuç çıkmadı. Büyükşehir Belediyesi son kez talep ettiği ara bulucu toplantısına dahi katılmadı. Ara bulucu tutanağı ile birlikte grev süreci başlatılacak.

    64 maddelik toplusözleşme taslağının ücret içerikli 24 maddesi İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kabul edilmedi. Anlaşma sağlanamayan maddeler arasında ücret zammı, yeni işe alınacakların ücretleri, gece çalışma ücreti, iş güçlüğü, vardiya ve kasa tazminatı, fazla çalışma, hafta tatili ve bayram tatili çalışma ücreti, ikramiyeler ve yemek, bayram, yakacak, aile, çocuk, evlenme ve doğum gibi maddeler bulunuyor. Ayrıca iş tarifi, iş süresi, disiplin cezaları ve giyim maddelerinde de anlaşma sağlanamadı.

    600 LİRALIK SEYYANEN ZAM İSTENDİ

    Sendika 600 liralık seyyanen zam talep ediyor. Bu ücretlerde yüzde 14 ile yüzde 27 artışa denk geliyor. İkinci yılın ilk altı ayı için enflasyon artı yüzde 2 ve ikinci altı ayı için de enflasyon oranında zam isteniyor. Ayrıca ikramiyenin 90 günden 112’ye çıkarılması da  maddeler arasında. 150 ile 300 TL arasında iş güçlüğü tazminatı talep edilirken ilk defa görev ve vardiya tazminatları da taslakta yer aldı.

    FİRMA HERKESE YÜZDE 14 DEDİ

    Fazla çalışma ücretinin yüzde 70’den yüzde 100’e çıkarılması da istenirken ayrıca hafta tatilinde çalışmalarında 4, bayram günlerinde de 3 yevmiye talep edildi. Yardım paketleri ile izin günleri için de çeşitli oranlarda artış istendi. Metroda yeni işe girenler ancak üçüncü yılın sonunda (ilk yıl yüzde 75, ikinci yıl yüzde 85) diğer işçilerle ücretleri eşitlenirken sendika bu sürenin iki yıla düşürülmesini de istedi. Sendikanın bu taleplerine karşılık İzmir Büyükşehir Belediyesi ücret ve sosyal haklarda yüzde 14’lük artış önerisinde bulundu, bir önceki toplantıda bu teklif yüzde 10’du.

    450 BİN İNSAN KULLANIYOR

    İzmir’in raylı ulaşımında en önemli yere sahip olan metro Evka 3-Fahrettin Altay arasında 17 istasyonda hizmet veriyor. Yakın zamanda hizmet vermeye başlayan Konak ve Karşıyaka tramvay hatları da İzmir Metro şirketine bağlandı. Her üç hattı da günlük 450 bin civarında insan kullanıyor. Sözleşme metro ve tramvay hatlarında, trafik kontrolörü, istasyon şefi, araç teknikeri, sürücü, istasyon operatörü, araç, hat teknisyeni, formen, makasçı, lift operatörü, muhasebe, vezne, gişeci, servis hizmetleri ve idari bina elemanı olarak çalışan 449 işçiyi kapsıyor.

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