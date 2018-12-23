23 Aralık 2018 14:43Son Düzenlenme Tarihi: 23 Aralık 2018 14:50
Somali’de bombalı araç saldırısı: En az 16 kişi hayatını kaybetti
Somali’de, Başkanlık sarayı yakınlarında, bomba yüklü bir araç patlatıldı, en az 16 kişi öldü.
Fotoğraf: Sadak Mohamed / AA
Somali’de bomba yüklü bir araç, Somali Başkanlık sarayı yakınlarında, orduya ait bir kontrol noktasında patlatıldı, en az 16 kişi öldü, 20’den fazla kişi yaralandı.
Ülkenin başkenti Mogadishu’yu hedef alan saldırıyı, El-Kaide’nin bir kolu olan, Eş-Şebap örgütü üstlendi.
Bombalı saldırının hedefinin yoğun güvenlik önlemleriyle korunan sarayın arka girişindeki kontrol noktası olduğunu söyleyen polis sözcüsü Muhammed Hüseyin, Mogadishu Belediye Başkan yardımcısı ve bir milletvekilinin olayda yaralandığını açıkladı.
Trafik polisi Muhammed Harun da, “Önce bir aracın bölgede bir aşağı bir yukarı hareket ettiğini fark ettik, etrafta yürüyen insanları uzaklaştırmaya çalıştık ama aniden araç patladı” dedi. (DHA)