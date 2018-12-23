23 Aralık 2018 13:57
Düzce'de geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı
Düzce'de bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Fotoğraf: AA
Düzce Kaynaşlı ilçesi Üçköprü köyü mevkisindeki geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu söndürülen yangın, hasara yol açtı. (Düzce/AA)
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