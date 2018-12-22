Adıyaman'da bakır madeninde göçük: 1 işçi yaşamını yitirdi

Adıyaman'da bakır madeninde göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 20 yaşındaki Güral Karadoğan adlı maden işçisi kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi .

İş kazası akşam saatlerinde Adıyaman-Çelikhan yolunun 30’uncu kilometresindeki bakır madeninde meydana geldi. Göçük altında kalan Güral Karadoğan, arkadaşlarının yardımıyla enkaz altından çıkarıldı.

DHA'nın aktardığına göre ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürülen Karadoğan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Karadoğan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga konuldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (HABER MERKEZİ)